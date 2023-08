Die Bus­li­nie 208 kann am Sonn­tag, 20.08.2023, auf den Fahr­ten 15.20 Uhr ab Erlan­gen Bus­bahn­hof und 15.25 Uhr ab Bai­er­s­dorf Bahn­hof alle Hal­te­stel­len in Pox­dorf und Effel­trich nicht bedie­nen. Grund hier­für ist ein Fest­um­zug in Poxdorf.