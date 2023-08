Die durch den Weg­gang von Matthew Vest ent­stan­de­ne Lücke auf der Assi­stenz­trai­ner­po­si­ti­on beim BBC Bay­reuth ist bereits wie­der geschlos­sen. An der Sei­te von Head­coach Mla­den Dri­jen­cic wird in der kom­men­den Sai­son Hanot Zaba­le­ta Car­ro als Assi­stant Coach fun­gie­ren. Der 35-jäh­ri­ge Spa­ni­er wur­de in Dono­stia, San Seba­sti­an, gebo­ren und war zuletzt als Co-Trai­ner beim Auf­stei­ger Tigers Tübin­gen aktiv.