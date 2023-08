Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Graf­fi­ti­spray­er ertappt

Mit­ar­bei­ter der Erlan­ger Sicher­heits­wacht stell­ten wäh­rend ihres Strei­fen­gan­ges einen 23-jäh­ri­gen Graf­fi­ti­spray­er fest.

Die bei­den ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter der Sicher­heits­wacht, lie­fen am Mitt­woch­abend Fuß­strei­fe in der Erlan­ger Innen­stadt. In einem Park­haus bemerk­ten sie den Geruch von fri­schem Lack. Bei der nähe­ren Über­prü­fung tra­fen sie einen 23-jäh­ri­gen Mann an, der dort meh­re­re Schrift­zü­ge an die Beton­wän­de gesprüht hatte.

Über Funk infor­mier­ten die bei­den Sicher­heits­wacht­mit­ar­bei­ter eine Poli­zei­strei­fe, wel­che den 23-jäh­ri­gen Schmier­fink vor­läu­fig festnahm.

Der jun­ge Mann muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung ver­ant­wor­ten und für den ver­ur­sach­ten Scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro aufkommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Buben­reuth. Im Zeit­raum vom 28.07.2023 bis zum 10.08.2023 wur­de das Vor­dach eines Anwe­sens in der Bir­ken­al­lee ange­fah­ren. Beim Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug dürf­te es sich ver­mut­lich um einen Lkw bzw. Klein­trans­por­ter han­deln, der beim Ran­gie­ren in der Ein­fahrt gegen das Vor­dach gesto­ßen ist. Trotz eines Scha­dens in Höhe von ca. 3.000 Euro ent­fern­te sich der ver­ant­wort­li­che Fah­rer von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -