Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schei­be von Dis­count­markt eingeworfen

COBURG. Ein Sach­scha­den von mehr als tau­send Euro ver­ur­sach­ten drei Jugend­li­che in der Nacht zum Don­ners­tag an einem Ver­brau­cher­markt in der Mohrenstraße.

Eine Anwoh­ne­rin ver­stän­dig­te am Don­ners­tag um 3 Uhr die Poli­zei, nach­dem drei Jugend­li­che durch die Moh­ren­stra­ße lie­fen und mit einer Warn­ba­ke einen Teil der Fen­ster­front des Mark­tes beschä­dig­ten. Die Warn­ba­ke ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten in unmit­tel­ba­rer Tat­ort­nä­he von einer Bau­stel­le. Die Per­so­nen flüch­te­ten im Anschluss in Rich­tung Stadt­mit­te. Im Rah­men einer Fahn­dung tra­fen die Beam­ten drei jun­ge Män­ner in Tat­ort­nä­he an. Ob die­se ver­ant­wort­lich für die Sach­be­schä­di­gung sind, ist aktu­ell Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Die Warn­bar­ke stell­ten die Beam­ten als Beweis­mit­tel sicher. Ermit­telt wird wegen Sachbeschädigung.

Last­wa­gen schiebt Auto gegen Baum

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Beim Zurück­set­zen mit einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne über­sah ein 49-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­nach­mit­tag einen gepark­ten Dacia. Die­ser wur­de durch die Wucht des Auf­pralls gegen einen Baum gedrückt.

Am Last­wa­gen ent­stand gerin­ger Scha­den in Höhe von 200 Euro. Am gepark­ten Auto wie­der­rum ent­stand ein Sach­scha­den von 5000 Euro und am beschä­dig­ten Baum ein Sach­scha­den von etwa 1000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men vor Ort einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ver­warn­ten den Unfall­ver­ur­sa­cher vor Ort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Eisen­pfo­sten angefahren

Stein­wie­sen: In der Zeit vom 08. bis 10. August kam in der Kirch­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat­te einen vor dem Krie­ger­denk­mal auf­ge­stell­ten Eisen­pfo­sten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Scha­den wur­de weder bei der Poli­zei noch bei der Gemein­de gemel­det. Die Scha­dens­hö­he wird mit ca. 600,- Euro bezif­fert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Betriebs­er­laub­nis erloschen

Mit­witz: In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach einen BMW-Fah­rer, der im Orts­be­reich Mit­witz unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der aus dem Raum Coburg stam­men­de Fah­rer diver­se An- und Umbau­ten an sei­nem Fahr­zeug durch­ge­führt hat­te. Bei­spiels­wei­se wur­de die Ori­gi­nal­b­lin­ker der Front­schein­wer­fer sowie der Heck­leuch­ten mit schwar­zer Tönungs­fo­lie über­klebt. Zudem waren Nach­rüst­fel­gen und Tie­fer­le­gungs­fe­dern ver­baut, für die der 19-Jäh­ri­ge kei­ne Nach­wei­se vor­zei­gen konn­te. Der Cobur­ger hat somit gegen Stra­ßen­ver­kehrs­zu­las­sungs­ord­nung ver­sto­ßen und wird mit einer Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge zu rech­nen haben.