Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen Pedelecs

BAM­BERG. Vom Grund­stück eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Eck­bert­stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag und Mitt­woch, 23.00 Uhr bis 14.30 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Pedelec der Mar­ke Mc E‑Bike, schwarz, im Zeit­wert von knapp 3400 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz nach 17.00 Uhr, wur­de aus einem Super­markt in der Pro­me­na­de­stra­ße ein Her­ren­hemd für knapp 13 Euro von einem Mann gestoh­len, der danach flüch­te­te. Der Laden­dieb trug ein hell­blau­es T‑Shirt, eine kur­ze Jeans-Hose und hat­te einen Geh­stock dabei. Der Lang­fin­ger konn­te noch dabei beob­ach­tet wer­den, wie er in einen Stadt­bus ein­stieg, dann ver­lor sich aller­dings die Spur.

Auf­bruch eines Zigarettenautomaten

BAM­BERG. Am Mitt­woch, gegen 18.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass am Mar­ga­re­ten­damm, neben einem Sport­ge­län­de, ein Ziga­ret­ten­au­to­mat auf­ge­bro­chen wur­de. Es wur­de das kom­plet­te Bar­geld sowie alle Ziga­ret­ten­schach­teln gestoh­len. Die Höhe des Ent­wen­dungs­scha­dens ist der Poli­zei noch nicht bekannt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

VW Polo zerkratzt

BAM­BERG. In der Augu­sten­stra­ße wur­de zwi­schen dem 10. und 11. August die rech­te Bei­fah­rer­sei­te eines dort gepark­ten schwar­zen VW Polo zer­kratzt. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist des­halb Sach­scha­den in Höhe von etwa 3000 Euro ent­stan­den, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen nimmt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 70.000 Euro und zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mitt­woch, kurz vor 16.00 Uhr, an der Kreu­zung Forch­hei­mer Stra­ße / Gal­gen­fuhr ereig­net hat. Hier bog eine Fiat-Fah­re­rin nach links ab und miss­ach­te­te die Vor­fahrt eines Audi-Fah­rers. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Fiat noch gegen einen dort ste­hen­den Mer­ce­des geschleu­dert, der eben­falls beschä­digt wur­de. Die Unfallört­lich­keit muss­te für etwa eine Stun­de für die Unfall­auf­nah­me und Rei­ni­gungs­ar­bei­ten gesperrt werden.

Poli­zei muss Streit in Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft schlichten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 20.00 Uhr, gerie­ten in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten zwei Män­ner in Streit. Hier­bei ver­letz­ten sich die bei­den Streit­häh­ne gegen­sei­tig mit einer Gabel. Ein 24-jäh­ri­ger Mann muss­te auf­grund sei­nes aggres­si­ven Ver­hal­tens und sei­ner Alko­ho­li­sie­rung (2,40 Pro­mil­le) in Gewahr­sam genom­men wer­den. Die bei­den Täter müs­sen sich wegen gegen­sei­ti­ger gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

Drei Män­ner ver­prü­geln 26-jäh­ri­gen Mann

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, gegen 03.30 Uhr, ver­prü­gel­ten drei Män­ner auf der Ket­ten­brücke einen 26-jäh­ri­gen Mann, der Faust­schlä­ge ins Gesicht abbe­kam. Danach flüch­te­ten die drei Angrei­fer, konn­ten aber auf­grund einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung von der Poli­zei schnell auf­ge­grif­fen wer­den. Die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te bei den Tätern eine Blut­ent­nah­me an. Der Geschä­dig­te wur­de zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Zwei von den Angrei­fern waren betrun­ken und brach­ten es auf 0,6 bzw. 1,32 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

DEBRING. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 16.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­mit­tag an der Kreu­zung Sandstraße/​Auracher Stra­ße ereig­ne­te. Dort über­sah eine 66-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin beim Links­ab­bie­gen in Rich­tung Debring den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, Seat Leon, einer 52-Jäh­ri­gen. Beim Zusam­men­prall erlitt die Seat-Fah­re­rin leich­te Verletzungen.

ALTEN­DORF. Diver­se Prel­lun­gen und Schürf­wun­den erlitt am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Renn­rad­fah­rer. Der 52-Jäh­ri­ge stürz­te auf dem Geh- und Rad­weg des Rhein-Main-Donau-Kanals, nach­dem er frei­hän­dig fuhr und in ein Schlag­loch geriet. Durch den Ret­tungs­dienst wur­de der Ver­letz­te an der Unfall­stel­le erst­ver­sorgt. Am Car­bon-Renn­rad ent­stand durch Rah­men­bruch Total­scha­den in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

OBER­HARNS­BACH. Nur eine Stun­de park­te ein 33-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen Pkw, Audi A 1, am Mitt­woch­mit­tag in der Wals­dor­fer Stra­ße. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er Beschä­di­gun­gen an den bei­den lin­ken Türen fest. Offen­sicht­lich streif­te zwi­schen 12.45 und 13.45 Uhr ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer das Auto. Obwohl ein Scha­den von ca. 500 Euro ent­stand, unter­ließ es der Ver­ur­sa­cher, sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men und fuhr davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Ober­haid. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch­vor­mit­tag einen Mer­ce­des auf der A70 bei der Anschluss­stel­le Vier­eth-Trun­stadt. Des­sen 28-jäh­ri­ger Fah­rer konn­te den Beam­ten kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen. Eine nähe­re Über­prü­fung ergab schließ­lich, dass er gar kei­ne Fahr­erlaub­nis besaß. Somit muss­te sei­ne Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den und ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Dun­kel folier­te Rück­leuch­ten brin­gen Buß­geld ein

Bam­berg. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei im Stadt­ge­biet Bam­berg ein BMW auf, da des­sen Rück­leuch­ten dun­kel foliert wor­den waren. Da dies nie zuläs­sig ist folg­te prompt eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Die Wei­ter­fahrt der 57-jäh­ri­gen Fah­re­rin muss­te unter­bun­den wer­den, bis sie die Foli­en gleich vor Ort wie­der ent­fern­te. Ein Buß­geld­ver­fah­ren ist nun die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt / ZED Bayreuth

Zivil­fahn­der fin­den Rausch­gift und been­den Drogenfahrten

BAY­REUTH. Kon­trol­len von Zivil­be­am­ten der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth führ­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag zu Straf­ver­fah­ren nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und Anzei­gen wegen Drogenfahrten.

Gegen 16.10 Uhr geriet ein Fahr­zeug aus dem Zulas­sungs­be­reich Coburg ins Visier der Zivil­fahn­der. Ein 41-jäh­ri­ger Bei­fah­rer ent­le­dig­te sich kurz vor der Durch­su­chung einer gerin­gen Men­ge Mari­hua­na. Die Beam­ten beschlag­nahm­ten das Rausch­gift und lei­te­ten Ermitt­lun­gen gegen den Mann ein. Die 44-jäh­ri­ge Fah­re­rin zeig­te bei der Kon­trol­le deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, was ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test auch bestä­tig­te. Die Frau muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Sie erwar­tet ein emp­find­li­ches Buß­geld mit einem Fahr­ver­bot sowie einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Gegen 17.45 Uhr war es ein 33-Jäh­ri­ger, der mit sei­nem E‑Scooter in eine Kon­trol­le geriet. Der Mann stand offen­sicht­lich unter Dro­gen­ein­fluss, was ein Schnell­test auch bestä­ti­ge. Zur gerichts­ver­wert­ba­ren Beweis­si­che­rung muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Auch den Bay­reu­ther erwar­ten die Kon­se­quen­zen Buß­geld, Fahr­ver­bot und Punk­te im Fahreignungsregister.

Die Poli­zei weist dar­auf hin, dass E‑Scooter als Kraft­fahr­zeu­ge klas­si­fi­ziert sind und somit die gesetz­li­chen Gren­zen zum Alko­hol- und Dro­gen­kon­sum greifen.

Frau von Fahr­rad getre­ten – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Diens­tag­nacht wur­de eine Rad­fah­re­rin von einer drei­köp­fi­gen Per­so­nen­grup­pe ange­gan­gen, sie stürz­te hier­durch und ver­letz­te sich leicht.

Am Diens­tag gegen 22:45 Uhr fuhr eine 34-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin mit ihrem Fahr­rad auf dem Rad­weg ent­lang des Mistel­bachs. Unge­fähr auf Höhe des Stadt­fried­hofs näher­te sie sich einer Grup­pe bestehend aus drei männ­li­chen Per­so­nen. Auf­grund einer feh­len­den Fahr­rad­klin­gel mach­te sie durch Rufen auf sich auf­merk­sam, wodurch die Grup­pe auch zur Sei­te ging.

Als die Rad­fah­re­rin an der Per­so­nen­grup­pe vor­bei­fuhr, stieß eine Per­son gegen das Vor­der­rad des Fahr­rads, sodass die Fah­re­rin stürz­te. Die Grup­pe ging dar­auf­hin unbe­irrt und lachend wei­ter in stadt­aus­wär­ti­ge Richtung.

Die Geschä­dig­te zog sich durch den Sturz meh­re­re Platz- und Schürf­wun­den zu, am Rad ent­stand kein Schaden.

Die Poli­zei Bay­reuth-Stadt sucht nun Zeu­gen des Vor­falls, die Anga­ben zu der Per­so­nen­grup­pe oder zu der Tat machen kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Es han­del­te sich um drei männ­li­che Per­so­nen, der Täter wird wie folgt beschrie­ben: ca. 20 – 30 Jah­re alt, ca. 175 – 180 cm groß, nor­ma­le Figur, kur­ze Haa­re, dun­kel gekleidet.

Zwei getun­te Ves­pas aus dem Ver­kehr gezogen

BAY­REUTH. Durch eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt wur­den im Lau­fe des gest­ri­gen Mitt­wochs zwei mani­pu­lier­te Klein­kraft­rä­der aus dem Ver­kehr gezogen.

Eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­te am gest­ri­gen Mitt­woch zwei Klein­kraft­rä­der der Mar­ke Piag­gio, die nach der Kon­trol­le sicher­ge­stellt wer­den mussten.

Ein 20-jäh­ri­ger Bay­reu­ther wur­de am Mitt­woch­mor­gen in der Erlan­ger Stra­ße fah­rend fest­ge­stellt. Nach­dem die Ves­pa des jun­gen Man­nes mit ca. 75 km/​h vor der Strei­fe fuhr, wur­de die­ser einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei dem Gefährt han­del­te es sich um ein Klein­kraft­rad, wel­ches nur 45 km/​h fah­ren dürfte.

Am Mitt­woch­abend befuhr ein 19-jäh­ri­ger Bay­reu­ther eben­falls mit einer Ves­pa mit Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen in der Dr.-Würzburger-Straße. Auch bei die­sem Fahr­zeug konn­ten Mani­pu­la­tio­nen fest­ge­stellt wer­den, die die­ses auf eine Maxi­mal­ge­schwin­dig­keit von ca. 63 km/​h brachten.

Bei­de Rol­ler wur­den sicher­ge­stellt und wer­den im Nach­gang durch Sach­ver­stän­di­ge begut­ach­tet. Gegen die Fah­rer wird nun wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und Ver­stö­ßen gegen die Fahr­zeug-Zulas­sungs­ver­ord­nung, die Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und das Kraft­fahr­zeug­steu­er­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Am Mitt­woch­nach­mit­tag, 16:50 Uhr hat­te es ein links abbie­gen­der Motor­rad­fah­rer beson­ders eilig. Er schlän­gel­te sich von der Wil­li-Brand-Allee Rich­tung Ker­s­ba­cher Krei­sel an dort war­ten­den Pkw´s vor­bei, streif­te aller­dings das Heck eines war­ten­den Fahr­zeu­ges und ver­ur­sach­te dadurch Krat­zer an Blech und Tür­griff. Ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den zu küm­mern, fuhr der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer beim Umschal­ten der Ampel zügig vor­bei und flüch­te­te von der Unfall­stel­le. Das Kenn­zei­chen ist bekannt. Den­noch wer­den Zeu­gen des Vor­falls gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu set­zen: 09191/7090–0.

Schu­le beschmiert

Kirch­eh­ren­bach. Am gesam­ten Gebäu­de­kom­plex der Schu­le in Kirch­eh­ren­bach wur­den, haupt­säch­lich im rück­wär­ti­gen Bereich, Graf­fi­ti in Form von Schrift­zü­gen und Sym­bo­len ange­bracht. Dabei han­delt es sich eher um künst­le­risch nicht wert­vol­le Beschmie­run­gen. Wer Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder son­sti­ge Hin­wei­se dazu geben kann, möge dies bei der Poli­zei Eber­mann­stadt mel­den: 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr eine 69-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Fahr­rad von der Von-Ket­te­ler-Stra­ße aus kom­mend in Rich­tung Goe­the­stra­ße. Hier­für nutz­te sie den Ver­bin­dungs­weg über den dor­ti­gen Spiel­platz, der für Rad­fah­rer benutz­bar ist. Aus unge­klär­ter Ursa­che stürz­te die Rent­ne­rin und zog sich hier­bei einen Unter­schen­kel­bruch zu. Der Scha­den am Fahr­rad beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Eine 33-jäh­ri­ge Frau park­te Mitt­woch­mit­tag ihren grau­en Ford/​Focus auf einem seit­li­chen Park­platz eines Geschäf­tes in der Bosch­stra­ße. Hin­ter ihr stand ein schwar­zer Opel/​Meriva, der beim Aus­par­ken auf das Heck der 33-Jäh­ri­gen fuhr und sich ohne Anzu­hal­ten vom Unfall­ort ent­fern­te. Auf­merk­sa­me Zeu­gen konn­ten das Gan­ze beob­ach­ten und infor­mier­ten die Geschä­dig­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 600 Euro. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und der Fahr­zeug­hal­ter muss sich wegen Unfall­flucht verantworten.

Forch­heim. Ein 56-jäh­ri­ger Mann park­te am Don­ners­tag, den 10.08.2023 um 17:30 Uhr, sei­nen Opel/​Zafira in der Stra­ße Am Regels­berg in Burk. Als er am Diens­tag, den 15.08.2023, gegen 18:30 Uhr, zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, war die­ses zwi­schen­zeit­lich von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren und der lin­ke, hin­te­re Kot­flü­gel beschä­digt wor­den. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Recht­mä­ßi­ger Eigen­tü­mer von sicher­ge­stell­tem Fahr­rad gesucht

Forch­heim. Wie bereits am Sams­tag 05.08.23 berich­tet, konn­te am Tag zuvor von der Poli­zei ein betrun­ke­ner Fahr­rad­fah­rer aus dem Ver­kehr gezo­gen wer­den. Das von ihm benutz­te Fahr­rad war von ihm offen­sicht­lich kurz zuvor am bzw. in der Nähe vom Forch­hei­mer Bahn­hof ent­wen­det wor­den. Es han­delt sich hier­bei um ein sil­ber­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Mon­goo­se, wel­ches sicher­ge­stellt wur­de. Der Eigen­tü­mer des Rades wird dies­be­züg­lich gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag eska­lier­te ein Streit zwi­schen einem Pär­chen. Ein 45-jäh­ri­ger Mann soll hier­bei auf dem Park­platz eines Lebens­mit­tel­ge­schäf­tes in der Schlacht­hof­stra­ße sei­ne 39-jäh­ri­ge Part­ne­rin mit der Faust ins Gesicht geschla­gen haben. Die ein­tref­fen­den Beam­ten stell­ten fest, dass bei­de Betei­lig­te stark alko­ho­li­siert waren und sich ver­bal aus­ein­an­der­setz­ten. Der frei­wil­lig durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test bei der Frau ergab einen Wert von 2,72 Pro­mil­le. Zudem zeig­te sich an ihrem rech­ten Auge bereits ein Häma­tom. Im Rah­men der Tat­be­stands­auf­nah­me ver­wei­ger­te der aggres­si­ve Herr sei­ne Per­so­na­li­en und lei­ste­te vehe­ment Wider­stand. Er belei­dig­te hier den ein­schrei­ten­den Beam­ten, trat nach ihm und ver­such­te ihn zu bei­ßen. Er wur­de dar­auf­hin zur Dienst­stel­le ver­bracht, wo er nach dem bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de er die Nacht in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le ver­brin­gen durf­te. Der Poli­zist wur­de glück­li­cher Wei­se nur leicht ver­letzt. Dem Mann erwar­ten nun Anzei­gen wegen Wider­stand und tät­li­chen Angriff gegen Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung, Bedro­hung und Beleidigung.

Forch­heim. Ein auf­merk­sa­mer 61-jäh­ri­ger Mann mach­te auf ein umge­knick­tes Ver­kehrs­zei­chen auf Höhe des Bahn­hof­plat­zes, gegen­über des Hotels, auf­merk­sam. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Beschä­di­gung dürf­te von Diens­tag auf Mitt­woch ent­stan­den sein. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (Tel. 09191/7090–0) bit­tet dies­be­züg­lich um Zeu­gen- bzw. Täterhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Loch im Auto­rei­fen – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend gegen 18:00 Uhr park­te ein Mann sei­nen VW Golf auf einem Wan­der­park­platz in der Alten Cobur­ger Stra­ße ab. Als er gegen 20.00 Uhr zurück­kehr­te, stell­te er ein Loch im hin­te­ren, lin­ken Autor­rei­fen fest. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Auto ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

BAD STAF​FEL​STEIN​.Am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 09:00 und 17:15 Uhr wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein schwar­zer BMW, wel­cher zur Tat­zeit Am Kur­park geparkt war, an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Die hin­zu­ge­zo­ge­nen Poli­zei­be­am­ten stell­ten vor wei­ße Abrieb­spu­ren am Pkw fest. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/22230 in Ver­bin­dung zu setzen.

Gegen Haus­wand gefah­ren und schwer verletzt

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über eine lau­fen­de Reani­ma­ti­on einer 77-jäh­ri­gen Frau in der Bay­ern­stra­ße. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fen stell­ten vor Ort fest, dass die schwer ver­letz­te Frau ver­mut­lich auf­grund eines medi­zi­ni­schen Not­falls mit ihrem Fiat Pun­to auf eine Haus­wand prall­te. Sie muss­te zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Coburg gebracht wer­den. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug und der Haus­mau­er beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Auto durch LKW-Ladung beschädigt

LICH​TEN​FELS​.Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de der Peu­geot eines 23-jäh­ri­gen Man­nes durch einen bis­lang unbe­kann­ten LKW beschä­digt. Der jun­ge Mann war mit sei­nem Fahr­zeug auf der A73 in süd­li­che Fahrt­rich­tung unter­wegs, als kurz nach der Bau­stel­le ein Brocken eines LWKs auf die Motor­hau­be des Peu­geots auf­schlug. Bei dem LKW soll es sich um einen schwar­zen LKW mit schwar­zem, offe­nen Anhän­ger han­deln und am Füh­rer­haus sol­len auf­fäl­lig vie­le Schein­wer­fer ange­bracht sein. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.