Bun­des­weit ein­heit­li­cher Pro­be­alarm am 14. Sep­tem­ber, 11.00 Uhr

Am 14. Sep­tem­ber 2023 fin­det der dies­jäh­ri­ge bun­des­wei­te Warn­tag statt. Der Warn­tag ist ein Akti­ons­tag von Bund und Län­dern. An ihm sol­len in ganz Deutsch­land sämt­li­che Warn­mit­tel erprobt wer­den. Pünkt­lich um 11.00 Uhr wer­den zeit­gleich in allen 16 Län­dern, in den Land­krei­sen und in den Kom­mu­nen mit einem Pro­be­alarm die Warn­mit­tel wie etwa Sire­nen und Laut­spre­cher­wa­gen aus­ge­löst. Zudem wird mit der Warn-App NINA eine Pro­be­warn­mel­dung versendet.

Der Warn­tag hat ver­schie­de­ne Ziele:

Die Bevöl­ke­rung soll für das The­ma War­nung sen­si­bi­li­siert werden.

Funk­ti­on und Ablauf der War­nung sol­len bes­ser ver­ständ­lich gemacht werden.

Es soll auf die ver­füg­ba­ren Warn­mit­tel auf­merk­sam gemacht werden.

Bun­des­weit ein­heit­li­che Sire­nen­si­gna­le sol­len bekann­ter werden.

Dies soll das Wis­sen über War­nun­gen in Not­la­gen ver­bes­sern und der Bevöl­ke­rung hel­fen, die Selbst­schutz­fä­hig­keit zu erhöhen.

Im gesam­ten Land­kreis Bam­berg wird die War­nung über die Not­fall­in­for­ma­ti­ons- und Nach­rich­ten App NINA erfol­gen (www​.bbk​.bund​.de/​N​INA).

Sire­nen in Bau­nach, Bur­ge­brach und Schönbrunn

Sire­nen zur War­nung der Bevöl­ke­rung sind im Land­kreis Bam­berg in der Stadt Bau­nach vor­han­den, um vor einem Stör­fall im dor­ti­gen Flüs­sig­gas­la­ger zu war­nen. Außer­dem neh­men auch der Markt Bur­ge­brach und die Gemein­de Schön­brunn i. Stei­ger­wald am Bun­des­wei­ten Warn­tag teil. Wei­te­re Gemein­den wer­den in den kom­men­den Jah­ren hinzukommen.

In die­sem Jahr wer­den außer­dem erst­mals im Land­kreis Bam­berg die Feu­er­weh­ren Wat­ten­dorf, Ste­gau­rach, Reich­manns­dorf und Prie­sen­dorf mit mobi­len Laut­spre­cher- und Sire­nen­an­la­gen am Bun­des­wei­ten Warn­tag eingesetzt.

War­nung über Cell Broadcast

Auch in die­sem Jahr wird die Bevöl­ke­rung zudem über den Kanal Cell Broad­cast auf Mobil­te­le­fo­nen gewarnt. Die­ser ermög­licht es, War­nun­gen schnell und ziel­ge­nau an eine gro­ße Anzahl von Men­schen zu ver­sen­den. Die Über­sen­dung von Warn­mel­dun­gen über Cell Broad­cast ist ein anony­mes Ver­fah­ren, das die Emp­fangs­be­reit­schaft des Mobil­funk­end­ge­rä­tes nutzt. So kön­nen in einem poten­zi­el­len Gefah­ren­ge­biet befind­li­che Mobil­funk­end­ge­rä­te mit einer Warn­mel­dung ange­funkt wer­den, ohne dass eine vor­he­ri­ge Regi­strie­rung oder Anga­be von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten not­wen­dig ist.

Online-Umfra­ge für Feed­back zum Warntag

Über eine öffent­li­che Online-Umfra­ge haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Mög­lich­keit, ihre Erfah­run­gen mit der Pro­be­war­nung zu tei­len. Hier wird bei­spiels­wei­se erho­ben, ob sie die Pro­be­war­nung über den Cell Broad­cast emp­fan­gen, im Radio oder über einen ande­ren Kanal gehört haben. Die Umfra­ge star­tet am 14. Sep­tem­ber gegen 11 Uhr und endet am 21. Sep­tem­ber um Mit­ter­nacht. Die Teil­nah­me an der Umfra­ge ist über die Web­sei­te www​.warn​tag​-umfra​ge​.de mög­lich. Die Bei­trä­ge blei­ben dabei anonym: Weder bei der Erfas­sung noch der Aus­wer­tung sind Rück­schlüs­se auf die Teil­neh­men­den mög­lich. Die Umfra­ge­da­ten und die tech­ni­sche Ana­ly­se wer­den wis­sen­schaft­lich aus­ge­wer­tet und in einem Bericht zusam­men­ge­stellt. Die Aus­wer­tung ist für das Früh­jahr 2024 geplant, wird auf der BBK-Web­sei­te ver­öf­fent­licht und dient als Basis für die Vor­be­rei­tun­gen zum näch­sten Warn­tag am 12. Sep­tem­ber 2024.

Der Bun­des­wei­te Warn­tag wird seit 2020 jähr­lich durch­ge­führt und ergänzt den im Frei­staat Bay­ern im Früh­jahr eines jeden Jah­res durch­ge­führ­ten lan­des­weit ein­heit­li­chen Pro­be­alarm. Ab 2023 ist der Warn­tag jähr­lich für den zwei­ten Don­ners­tag im Sep­tem­ber angesetzt.

