Der CSU Orts­ver­band Pot­ten­stein lädt alle Mit­glie­der und inter­es­sier­ten Bür­ger sowie Kin­der im Rah­men des Feri­en­pro­gramms zum tra­di­tio­nel­len Wurz­bü­schel-Sam­meln am Mon­tag, 14.08.2023, ab 16 Uhr ein. Treff­punkt ist die Lin­den­kreu­zung Rackersberg/​Weidmannsgesees/​Haßlach/​Kleinlesau.

Bei einem Spa­zier­gang ca. 60 Minu­ten) wer­den Heil‑, Wiesen‑, Wald- und Würz­kräu­ter für den Kräu­ter­bü­schel zur Wei­he an Maria Him­mel­fahrt gesam­melt sowie über den Brauch des Wurz­bü­schels infor­miert. Seit dem 10. Jahr­hun­dert ist eine Kräu­ter­wei­he am Fest der Him­mel­fahrt Mari­ens (15. August) bezeugt. Eine Abbil­dung von Maria als Himmel(fahrts)königin ‑beklei­det mit einem roten Kleid und einem blau­en Umhang, mit Ster­nen­kranz, Kro­ne und Zep­ter, im rech­ten Arm das seg­nen­de Jesus­kind- ist bei­spiels­wei­se in der Kapel­le in Rackers­berg zu sehen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bei Bir­git Haber­ber­ger, tel. 09243 700777.