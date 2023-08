Per­cus­sion Pur! im „Inter­na­tio­na­len Biergarten“

Der Per­cus­sion-Work­shop des 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth befasst sich unter dem Titel „Per­cus­sion Pur!“ mit dem The­ma Ritua­le in der Musik. Das Ergeb­nis prä­sen­tiert das Per­cus­sion-Ensem­ble der Musik­hoch­schu­le Ham­burg unter der Lei­tung von Pro­fes­so­rin Cor­ne­lia Monske am Don­ners­tag, 17. August 2023, um 20 Uhr im „Inter­na­tio­na­len Bier­gar­ten“ des Festi­vals in Bay­reuth beim WWG, Am Sport­park 1 (bei Schlecht­wet­ter Aula).

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher dür­fen sich auf über­ra­schen­de Klän­ge und For­ma­tio­nen freu­en. Zur Auf­füh­rung kom­men unter ande­rem Wer­ke von D. Skid­mo­re, A. Morad und M. Miki. Wei­ter die deut­sche Erst­auf­füh­rung von Alt­ug Ünlüs „Cons­truc­tion Ritu­al” auf dem Marim­ba­phon und die Urauf­füh­rung von Wang Yidongs „Gu Wei“, einer Neu­kom­po­si­ti­on, die Tech­ni­ken und Spiel­me­tho­den von Chi­na Trom­meln demonstriert.

Kar­ten sind an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth und an der Abend­kas­se erhält­lich. Den Ein­tritts­preis bestimmt man selbst. Man zahlt nach dem Kon­zert, was es einem wert ist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.Young​Ar​tists​Bay​reuth​.com.