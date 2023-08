Voll­sper­rung der Kreis­stra­ße zwi­schen Haun­dorf und Häusling

Im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der Bun­des­au­to­bahn A3 zwi­schen den Auto­bahn­kreu­zen Bie­bel­ried und Fürth/​Erlangen wird das Bau­werk BW 374a, das in der Kreis­stra­ße ERH3 / Stadt­stra­ße ER1 zwi­schen Haun­dorf und Häus­ling unter der Auto­bahn hin­durch­führt, neu gebaut. Das Teil­bau­werk, über das die Rich­tungs­fahr­bahn Frank­furt / Main ver­läuft, wur­de abge­bro­chen und wird nun neu errichtet.

Zur Vor­be­rei­tung der Beto­na­ge des neu­en Bau­werks wird ein Trag­ge­rüst für die Scha­lung auf­ge­baut. Dazu muss die Stra­ße zwi­schen Haun­dorf und Häus­ling von Diens­tag, 22. August, ca. 10:00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 25. August, ca. 10:00 Uhr voll gesperrt wer­den. Dar­auf macht die Auto­bahn GmbH des Bun­des aufmerksam.

Die Umlei­tung in Rich­tung Haun­dorf erfolgt über die aus­ge­schil­der­te Umlei­tung U1 via Büchen­bach und Frau­en­au­rach. In der Gegen­rich­tung führt die Umlei­tungs­strecke U2 die Ver­kehrs­teil­neh­mer von Haun­dorf über Frau­en­au­rach und Büchen­bach nach Häus­ling bzw. Erlan­gen. Für den Fahr­rad­ver­kehr wird eine Umlei­tung über Kos­bach ausgeschildert.

Stra­ßen­sper­rung Veil­chen­weg verlängert

Die Voll­sper­rung im Veil­chen­weg auf Höhe der Haus­num­mer 3 ver­län­gert sich noch bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 29. Sep­tem­ber. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.