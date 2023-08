Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl aus Pkw

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 05.50 Uhr, wur­de im Holz­feld­weg ein dort abge­stell­ter schwar­zer BMW 318i geöff­net. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te aus dem unver­sperr­ten Auto eine Geld­bör­se mit einem zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag und per­sön­li­chen Papieren.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Hand­ta­schen­dieb­stahl

BAM­BERG. In der Domi­ni­ka­ner­stra­ße wur­de am Diens­tag­früh, zwi­schen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr, einer jun­gen Frau die Hand­ta­sche gestoh­len. Die Geschä­dig­te trug ihre schwar­ze Tasche mit einer gold­far­be­nen Ket­te über ihre Schul­tern, die von einem dun­kel­häu­ti­gen Mann, der eine Jeans und ein schwar­zes T‑Shirt trug, ent­ris­sen wur­de. Neben einem Schlüs­sel­an­hän­ger war noch eine Son­nen­bril­le sowie eine Haar­bür­ste in der Tasche. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 50 Euro beziffert.

Schau­fen­ster­schei­be eingeschlagen

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz vor 20.00 Uhr, schlug ein 28-jäh­ri­ger Mann in der Lan­gen Stra­ße an einem Geschäft mit einer Bier­fla­sche eine Schau­fen­ster­schei­be ein. Der Sach­scha­den wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ein 15-Jäh­ri­ger wur­de am Mitt­woch­abend in einer Tank­stel­le im Gewer­be­park beob­ach­tet, wie die­ser sich meh­re­re E‑Zigaretten in sei­ne Tasche steck­te. Nach­dem er vom Tank­stel­len­per­so­nal ange­spro­chen wur­de, rann­te der Jugend­li­che weg. Die Ange­stell­te fuhr ihm mit einem Rad nach, stell­te ihn und ließ sich die E‑Zigaretten wie­der aus­hän­di­gen. Der Jugend­li­che wur­de spä­ter von sei­ner Mut­ter abge­holt, Haus­ver­bot wur­de ausgesprochen.

KEM­MERN. Eine VW Golf-Fah­re­rin stell­te ihren Pkw am Diens­tag, gegen 10.00 Uhr, auf einem Wan­der­park­platz im Zücks­hu­ter Forst ab. Als die­se gegen 11.20 Uhr zu ihrem Pkw zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass eine Schei­be ein­ge­schla­gen wur­de und aus dem Pkw ein Kuvert mit 25 Euro Bar­geld ent­wen­det wur­de. Wer konn­te Beob­ach­tun­gen machen? Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Leit­plan­ke gestreift und ins Schleu­dern geraten

Forch­heim. Am Mon­tag­mor­gen war der 53-jäh­ri­ge Fah­rer eines Opel auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs. Aus Unacht­sam­keit fuhr er gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke und geriet dadurch ins Schleu­dern. Der Opel kam schließ­lich stark beschä­digt um die eige­ne Ach­se gedreht auf dem Sei­ten­strei­fen zum Still­stand. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Da aber die Fahr­bahn u.a. durch aus­lau­fen­de Flüs­sig­kei­ten ver­un­rei­nigt war, muss­ten die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr und die Auto­bahn­mei­ste­rei absi­chern und die Fahr­bahn rei­ni­gen. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forch­heim für die Unterstützung.

Tuning­kon­trol­len in Eber­mann­stadt – zwei mani­pu­lier­te Krä­der aus dem Ver­kehr gezogen

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­te die Ver­kehrs­po­li­zei zwei Motor­rä­der in Eber­mann­stadt, wel­che augen­schein­lich durch unzu­läs­si­ge Ver­än­de­run­gen mani­pu­liert wor­den waren. Zuerst erwisch­te es einen 18-jäh­ri­gen Yama­ha-Fah­rer. Bei sei­nem Krad fehl­te der DB-Kil­ler, die Abgas­an­la­ge hat­te kein Prüf­zei­chen und ist damit unzu­läs­sig, der Abstand der Außen­spie­gel war zu gering und ein unzu­läs­si­ger Hand­schutz wur­de ver­baut. Kur­ze Zeit spä­ter fiel ein 55-jäh­ri­ger Mann auf einem Piag­gio Klein­kraft­rad auf, da die­ser eine blaue Glüh­bir­ne ein­ge­baut hat­te. Bei­den Män­nern wur­de die Wei­ter­fahrt bis zum Rück­bau der Krä­der auf zuläs­si­gen Zustand unter­sagt und es kom­men jeweils Buß­geld­ver­fah­ren auf sie zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl geklärt

BAY­REUTH. Den Dieb­stahl eines Fahr­ra­des klär­ten Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth am Mitt­woch­nach­mit­tag bei der Kon­trol­le eines 25-Jäh­ri­gen in der Innen­stadt. Das Fahr­rad konn­te der Eigen­tü­mer wie­der in Emp­fang nehmen.

Gegen 14:30 Uhr kon­trol­lier­ten die Zivil­be­am­ten zwei Män­ner mit ihren mit­ge­führ­ten Fahr­rä­dern. Der 25-Jäh­ri­ge konn­te aller­dings kei­nen Nach­weis über den recht­mä­ßi­gen Besitz des Fahr­ra­des erbrin­gen. Wei­te­re Ermitt­lun­gen erga­ben, dass das Moun­tain­bike am ver­gan­ge­nen Sonn­tag vor einem Anwe­sen im Boden­see­ring ent­wen­det wor­den ist. Der Eigen­tü­mer hat das Fahr­rad bei der Poli­zei regi­strie­ren las­sen. Bei der Sicher­stel­lung des Fahr­ra­des war Fahr­rad­zu­be­hör ange­bracht, das bis­lang nie­man­dem zuge­ord­net wer­den kann. Es han­delt sich hier­bei um soge­nann­te Steck­lich­ter und Fahr­rad­schlös­ser. Hin­wei­se hier­zu neh­men die Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2062 zu Büro­zei­ten ent­ge­gen. Der 25-Jäh­ri­ge muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Die Poli­zei rät, Fahr­rä­der immer mit einem geeig­ne­ten Schloss an festen Gegen­stän­den zu sichern und wenn mög­lich an beleuch­te­ten sowie fre­quen­tier­ten Ört­lich­kei­ten abzu­stel­len. Zudem ist eine Regi­strie­rung bei der Poli­zei sinn­voll. Fahr­rä­der kön­nen dann bes­ser zuge­ord­net werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Kirch­eh­ren­bach. In den ver­gan­ge­nen Tagen ereig­ne­ten sich in Kirch­eh­ren­bach erneu­te Sach­be­schä­di­gun­gen durch unbe­kann­te Täter. Am Sonn­tag­mit­tag wur­de in der Bahn­hof­stra­ße ein fester Abfall­be­häl­ter mit Schrift­zü­gen mit­tels grü­nem Edding beschmiert, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von 50 EUR ent­stand. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag teil­te ein 22-jäh­ri­ger Anwoh­ner der Poli­zei mit, dass er gegen 02:00 Uhr einen Schlag wahr­ge­nom­men hat und drau­ßen nach dem Rech­ten sehen woll­te. Auf einer Wie­se gegen­über sei­nem Grund­stück sprach der auf­merk­sa­me Mit­tei­ler drei männ­li­che Jugend­li­che auf den Lärm an. Die­se strit­ten jedoch ab, etwas damit zu tun zu haben und ent­fern­ten sich vom Gelän­de. Eini­ge Zeit spä­ter stell­te der Zeu­ge Beschä­di­gun­gen an einem gepark­ten Fahr­zeug in der Stra­ße zur Ehren­bürg fest. Es wur­den zwei Schei­ben­wi­scher sowie die Dach­an­ten­ne abge­bro­chen und die rech­te Fahr­zeug­sei­te wur­de mit schwar­zer Sprüh­far­be beschmiert. Es han­del­te sich dabei um den glei­chen Schrift­zug, wie auf dem Abfall­be­häl­ter in der Bahn­hof­stra­ße. Bei den ange­trof­fe­nen Jugend­li­chen könn­te es sich um die Täter meh­re­rer ähn­li­cher Delik­te in Kirch­eh­ren­bach han­deln. Sie wur­den wie folgt beschrie­ben: Min­de­stens 12 bis 14 Jah­re alt, maxi­mal 1,60 Meter groß und beklei­det mit schwar­zen Kapu­zen­pull­overn. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se der ver­gan­ge­nen Näch­te und kann jeder­zeit bei ver­däch­ti­gen Wahr­neh­mun­gen im Orts­be­reich kon­tak­tiert werden.

Unfall

Igens­dorf. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen fuhr ein 19-jäh­ri­ger VW-Fah­rer mit sei­nem Golf von Igens­dorf in Rich­tung Wei­ßen­ohe. In einem unauf­merk­sa­men Moment kam er zu weit auf die lin­ke Fahr­bahn­sei­te und es kam zum Zusam­men­stoß mit einem ent­ge­gen­kom­men­den VW Golf. Die Außen­spie­gel bei­der Fahr­zeu­ge wur­den bei dem Unfall zer­bro­chen und es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 2200 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Ker­s­bach. Am Diens­tag­abend kam es in der Ker­s­ba­cher Stra­ße gegen 17:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Klein­kraft­rad. Hier­bei bog eine 20-jäh­ri­ge Sko­da-Fah­re­rin nach links in eine Hof­ein­fahrt ein und über­sah einen ent­ge­gen­kom­men­den 29-Jäh­ri­gen. Es kam zum Zusam­men­stoß, wobei der Kraft­rad­fah­rer auf die Stra­ße stürz­te und dar­auf­hin leicht ver­letzt in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht wer­den muss­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 5.000,- Euro.

Forch­heim. Gegen 21:50 Uhr miss­ach­te­te ein 18-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer das für ihn gel­ten­de Vor­fahrts­schild in der Kon­rad-Ott-Stra­ße. Dabei kam es zum Zusam­men­stoß mit dem vor­fahrts­be­rech­tig­ten 20-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer aus Rich­tung der Kraft­werk­stra­ße. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de unver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­mor­gen tou­chier­te ein 57-Jäh­ri­ger mit sei­nem brau­nen VW Touran Nähe Bahn­hof „Am Stahl“ einen am Fahr­bahn­rand gepark­ten sil­ber­nen Pkw. Hier­bei beschä­dig­te er des­sen lin­ken Außen­spie­gel. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ ledig­lich einen Zet­tel und ent­fern­te sich ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen von der Unfall­stel­le. Zeu­gen oder der Eigen­tü­mer des geschä­dig­ten Pkws, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto­kenn­zei­chen gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag in der Zeit zwi­schen 18:00 und 23:15 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das hin­te­re Kenn­zei­chen­schild eines Audi A3, wel­cher zur Tat­zeit in der Bam­ber­ger Stra­ße 35A geparkt war. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/22230 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Gleich zwei Schlä­ge­rei­en nach Bierfestbesuch

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag­abend kam es im Park bei der Adam-Rie­se-Hal­le zu einer vor­sätz­li­chen Kör­per­ver­let­zung. Ein 47-jäh­ri­ger Mann trat einem 26-jäh­ri­gen, der sich zur Abküh­lung in den Bach gesetzt hat­te, zwei Trit­te gegen den Kopf. Anschlie­ßend schlug der Aggres­sor einem ande­ren 26-jäh­ri­gen Mann mit einem Holz­stock unver­mit­telt ins Gesicht und ent­fern­te sich anschlie­ßend mit sei­nem Fahr­rad in unbe­kann­te Rich­tung. Da die Tat von einem Zeu­gen gefilmt wur­de, konn­te der Täter durch die Poli­zei zwei­fels­frei ermit­telt wer­den. Er muss sich nun für sei­ne Tat ver­ant­wor­ten. Die bei­den jun­gen Män­ner kamen mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon.

Ein wei­te­rer Poli­zei­ein­satz ereig­ne­te sich eben­falls am Diens­tag­abend in der Bahn­hof­stra­ße. Hier­bei soll eine 26-jäh­ri­ge einer 33-jäh­ri­gen Frau, die sich mit ihrem 28-jäh­ri­gen Beglei­ter gera­de auf dem Heim­weg vom Bier­fest befand, unver­mit­telt in den Bauch­be­reich getre­ten und sie außer­dem belei­digt haben. Dem 28-jäh­ri­gen Mann gelang es, die bei­den Frau­en zu tren­nen und die Situa­ti­on zu beru­hi­gen. Die Geschä­dig­te kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon.