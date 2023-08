Gol­fen und Hel­fen – Gemein­sam gegen Krebs!

42 Gol­fe­rin­nen und Gol­fer ver­ban­den am 5. August 2023 im Golf Club Erlan­gen e.V. beim Bene­fiz-Golf­tur­nier zugun­sten der Deut­schen Krebs­hil­fe ihren Sport mit der Hil­fe für krebs­kran­ke Men­schen. Im Rah­men der 42. bun­des­wei­ten Golf-Wett­spie­le unter­stütz­ten sie die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on mit 1.430 Euro.

Neben dem sozia­len Enga­ge­ment kam auch der sport­li­che Ehr­geiz nicht zu kurz: Brut­to­sie­ge­rin wur­de Chri­sti­ne Gewalt. Bei den Her­ren errang Dani­el Wein­stein den Brut­to­sieg. Die ersten Plät­ze in den Net­to­klas­sen konn­ten sich Knut Pflau­mer, Rein­hard Zeitz und Domi­ni­que Stu­ber-Creutz sichern. Sie haben sich damit für eines von drei Regio­nal­fi­na­len qua­li­fi­ziert. In dem Regio­nal­fi­na­le spie­len die Brut­to- und Net­to­sie­ge­rin­nen und ‑sie­ger in getrenn­ten Tur­nier­wer­tun­gen um den Ein­zug in das Bun­des­fi­na­le. Das Fina­le fin­det am 23. Sep­tem­ber 2023 im Golf­club Han­no­ver e.V. statt.

Das Bene­fiz-Tur­nier in Klein­sen­del­bach war eines von bun­des­weit rund 130 Tur­nie­ren, die von April bis August im Rah­men von Euro­pas größ­ter Bene­fiz-Golf­tur­nier­se­rie statt­fin­den. Dank der zuver­läs­si­gen Unter­stüt­zung der Gol­fe­rin­nen und Gol­fer sowie der Spen­den­be­reit­schaft enga­gier­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kann die Deut­sche Krebs­hil­fe eine Viel­zahl von For­schungs­vor­ha­ben, aber auch zahl­rei­che ande­re Pro­jek­te und Initia­ti­ven auf allen Gebie­ten der Krebs­be­kämp­fung finan­zie­ren. Denn die Arbeit der gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on wird aus­schließ­lich durch Spen­den und frei­wil­li­ge Zuwen­dun­gen finanziert.

Gro­ße Unter­stüt­zung erhal­ten die 42. Golf-Wett­spie­le von dem lang­jäh­ri­gen Gene­ral­spon­sor Deka­Bank. Das Wert­pa­pier­haus der Spar­kas­sen stellt die Sie­ger­prei­se für die gesam­te Tur­nier­se­rie. Somit kommt der gesam­te Spen­den­er­lös aller im Rah­men der Golf-Wett­spie­le aus­ge­tra­ge­nen Tur­nie­re unmit­tel­bar der Deut­schen Krebs­hil­fe und ihrer Stif­tung Deut­sche Kin­der­Krebs­hil­fe zugute.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den bun­des­wei­ten Golf-Wett­spie­len, zur Deut­schen Krebs­hil­fe und zum The­ma Krebs gibt es unter der Tele­fon­num­mer 02 28 / 7 29 90 0 und im Inter­net unter www​.krebs​hil​fe​.de.

Hin­ter­grund-Infor­ma­tio­nen: Stif­tung Deut­sche Krebshilfe

Die Deut­sche Krebs­hil­fe wur­de am 25. Sep­tem­ber 1974 von Dr. Mild­red Scheel gegrün­det. Ziel der gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on ist es, die Krebs­krank­hei­ten in all ihren Erschei­nungs­for­men zu bekämp­fen und sich für krebs­kran­ke Men­schen ein­zu­set­zen. Nach dem Mot­to „Hel­fen. For­schen. Infor­mie­ren.“ för­dert die Deut­sche Krebs­hil­fe Pro­jek­te zur Ver­bes­se­rung der Prä­ven­ti­on, Früh­erken­nung, Dia­gno­se, The­ra­pie, medi­zi­ni­schen Nach­sor­ge und psy­cho­so­zia­len Ver­sor­gung, ein­schließ­lich der Krebs-Selbst­hil­fe. Die Deut­sche Krebs­hil­fe ist der wich­tig­ste pri­va­te Geld­ge­ber auf dem Gebiet der Krebs­for­schung in Deutsch­land. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Deut­schen Krebs­hil­fe gibt es unter der Tele­fon­num­mer 02 28/ 7 29 90–0 und unter www​.krebs​hil​fe​.de. Spen­den­kon­to: Kreis­spar­kas­se Köln, IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKS­DE 33XXX.