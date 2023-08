Erfolgs-Sto­ries gesucht: Wo gibt es span­nen­de Fir­men­ge­schich­ten für das Standortmarketing?

Die Kam­pa­gne „Dei­ne Büh­ne Bay­reuth“ von Stadt und Land­kreis Bay­reuth hat das Ziel, die Attrak­ti­vi­tät des Stand­orts – vor allem für poten­zi­el­le Fach­kräf­te – sicht­bar zu machen.

Dafür ist nun die Mit­wir­kung aller Bay­reu­ther Unter­neh­men gefragt, um span­nen­de Erfolgs-Sto­ries zu finden.

Zei­gen Sie Ihre Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten. Prä­sen­tie­ren Sie beson­de­re Ent­wick­lun­gen, Pro­duk­ti­ons­wei­sen oder außer­ge­wöhn­li­che Per­sön­lich­kei­ten. Ver­ra­ten Sie uns Ihre Erfolgs-Sto­ries aus Ihrem Unternehmen.

Mehr Infos erhal­ten Sie bei Pau­li­na Fala­sa von der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, Tel. 0921 885–757, standort-​marketing@​bayreuth-​tourismus.​de.

Feed­back for Foun­ders am 12. Okto­ber – jetzt als Start-up bewerben

Für Gründer*innen ist Feed­back aus den eige­nen Rei­hen oft­mals das Wich­tig­ste. Hier­für bie­ten der Start­Up Point Bay­reuth, das Insti­tut für Entre­pre­neur­ship & Inno­va­ti­on, das BF/M Bay­reuth und das Einstein1 mit „Feed­back for Foun­ders“ eine Plattform.

Bewirb Dich jetzt mit Dei­nem Pitch bei „Feed­back for Foun­ders“ am 12. Okto­ber im Jean Paul Art Space in Bay­reuth und erhal­te von Expert:innen Rück­mel­dung zu Dei­nen Geschäfts­ideen. https://​www​.iei​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​F​e​e​d​b​a​c​k​-​f​o​r​-​F​o​u​n​d​e​r​s​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Der Bewer­bungs­schluss für Start-ups ist am 17. September.