Die Con­su­men­ta wächst wie­der: Über 800 Aus­stel­ler wer­den dabei sein und bie­ten in den Herbst­fe­ri­en, vom 28. Okto­ber bis 5. Novem­ber, die belieb­te Mes­se-Viel­falt. Dabei steht das Erle­ben, Ent­decken und Genie­ßen im Mit­tel­punkt. Die Ange­bo­te rei­chen von aktu­el­len Lösun­gen für die Ener­gie­wen­de bis hin zu Spiel und Spaß für die Feri­en. Am ersten Wochen­en­de wird die Con­su­men­ta von der Heim­tier Mes­se (28. bis 30. Okto­ber) beglei­tet, dar­über hin­aus fin­den die Erfin­der­mes­se iENA (28. bis 30. Okto­ber), der Auto­mo­bil­sa­lon (1. bis 5. Novem­ber) und der GIN­mar­ket (4. + 5. Novem­ber, ab 18 Jah­ren) par­al­lel statt.

Die Con­su­men­ta prä­sen­tiert in der Mes­se Nürn­berg an neun Tagen eine Fül­le von Pro­duk­ten, Dienst­lei­stun­gen und Infor­ma­tio­nen in den Berei­chen Woh­nen, Ein­rich­ten, Bau­en, Reno­vie­ren, Spiel und Tech­nik, Mode und Beau­ty sowie Gesund­heit und Genuss.

Lösun­gen für die Ener­gie­wen­de auf der ENBAU

Als größ­ter Ange­bots­be­reich der Con­su­men­ta beant­wor­tet die ENBAU alle aktu­el­len Fra­gen rund um die Ener­gie­wen­de und lie­fert die pas­sen­den Pro­duk­te und Alter­na­ti­ven, dazu gehö­ren Wär­me­pum­pen, Solar­mo­du­le oder Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen. Dar­über hin­aus gibt es Ein­rich­tungs­ideen, Bau­an­ge­bo­te sowie Lösun­gen für die Bad­sa­nie­rung oder für die ener­ge­ti­sche Sanierung.

Con­su­men­ta für Fami­li­en und Kinder

Wäh­rend der Herbst­fe­ri­en kön­nen Fami­li­en und Kin­der in der Con­su­men­ta action­rei­che Ange­bo­te ent­decken und fin­den dar­über hin­aus span­nen­de Infor­ma­ti­ons- und Wis­sens­an­ge­bo­te. Eine Hal­le wid­met sich den The­men Spiel, Spaß und Tech­nik. Bei E‑Sports, auf der Kart­bahn, mit dem Fahr­rad oder beim Ten­nis sind die klei­nen und gro­ßen Besu­cher zum Mit­ma­chen ein­ge­la­den. Die Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg Georg Simon Ohm bringt spie­le­risch das The­ma Robo­tik auf die Con­su­men­ta und ver­an­stal­tet einen inter­na­tio­na­len RoboCup.

Die Regi­on im Mittelpunkt

Die Con­su­men­ta gibt der Regi­on eine Platt­form, so prä­sen­tie­ren sich regio­na­le Hand­werks­be­trie­be, Gastro­no­men, Land­wir­te, Direkt­ver­mark­ter, Unter­neh­men, Sport­ver­ei­ne aber auch Land­krei­se, Städ­te und Aus­flugs­zie­le mit ihren Besonderheiten.

Dar­aus ergibt sich ein abwechs­lungs­rei­ches Ange­bot für alle Sin­ne und alle Gene­ra­tio­nen, das zum Mit­ma­chen ein­lädt. Die Con­su­men­ta kommt sel­ten allein, so erwei­tern Heim­tier Mes­se, Erfin­der­mes­se iENA, Auto­sa­lon und GIN­mar­ket das Mes­se­an­ge­bot und ste­hen für alle Con­su­men­ta-Besu­cher offen.

Heim­tier Mes­se (Sa. 28. bis Mo. 30. Oktober)

Tier­lieb­ha­ber und Haus­tier­be­sit­zer dür­fen sich auf die Heim­tier Mes­se freu­en, die erst­mals am ersten Wochen­en­de, von Sams­tag bis Mon­tag, die Con­su­men­ta beglei­tet. Hier prä­sen­tie­ren Aus­stel­ler eine Viel­zahl von Pro­duk­ten und Dienst­lei­stun­gen rund um das The­ma Haus­tie­re. Von Tier­nah­rung und Spiel­zeug bis hin zu Tier­pfle­ge und Exper­ten­tipps. High­lights sind die infor­ma­ti­ven Vor­trä­ge sowie die inter­ak­ti­ven Work­shops, bei denen zum Bei­spiel auch Besu­cher- Hun­de mit­ma­chen dürfen.

Erfin­der­mes­se iENA (Sa. 28. bis Mo. 30. Oktober)

Die iENA Nürn­berg ist eine der füh­ren­den inter­na­tio­na­len Mes­sen für Erfin­dun­gen und Neu­hei­ten. Hier haben Erfin­der die Mög­lich­keit, ihre neue­sten Inno­va­tio­nen und Ent­wick­lun­gen einem brei­ten Publi­kum zu prä­sen­tie­ren. Die Besu­cher kön­nen die fas­zi­nie­ren­de Welt der Erfin­dun­gen erkun­den und haut­nah mit­er­le­ben, wie neue Ideen Wirk­lich­keit werden.

Auto­mo­bil­sa­lon (Mi. 1. bis So. 5. November)

Auto­fans und Tech­nik­be­gei­ster­te soll­ten den Auto­mo­bil­sa­lon nicht verpassen.

Hier kön­nen sie die neue­sten Model­le und Tech­no­lo­gien der Auto­mo­bil­her­stel­ler erle­ben. Damit bie­tet der Auto­mo­bil­sa­lon einen Aus­blick auf die Zukunft der Mobilität.

GIN­mar­ket (Sa. 4. und So. 5. November)

Die Gin+Tonic Mes­se am zwei­ten Con­su­men­ta-Wochen­en­de ist den Lieb­ha­bern der edlen Wachol­der­spi­ri­tuo­sen gewid­met. Der GIN­mar­ket bie­tet eine Aus­wahl an hand­werk­lich her­ge­stell­ten Gin­sor­ten, beglei­tet von den unter­schied­lich­sten Tonic Waters und ande­ren Zuta­ten, um die per­fek­ten Gin-Tonics zu kre­ieren. Ein Schwer­punkt liegt in die­sem Jahr auf ita­lie­ni­schen Spi­ri­tuo­sen. Der Zutritt zum GIN­mar­ket ist erst ab 18 Jah­ren gestattet.

Die Con­su­men­ta fin­det wäh­rend der baye­ri­schen Herbst­fe­ri­en statt und läuft von Sams­tag, 28. Okto­ber bis Sonn­tag, 5. November.

Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.con​su​men​ta​.de

Ter­min vor­mer­ken: Nur weni­ge Wochen nach der Con­su­men­ta fin­det vom 8. bis 10. Dezem­ber die RETRO CLAS­SICS BAVA­RIA® in der Mes­se Nürn­berg statt und ver­sam­melt Händ­ler, Ken­ner und Samm­ler. Rund um das The­ma Fahr­kul­tur sind hier hoch­ka­rä­ti­ge Klas­si­ker und exklu­si­ve Son­der­schau­en zu finden.