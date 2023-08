HOF. Am Mon­tag­abend brach ein Brand in einer Woh­nung in Hof aus und sorg­te für einen grö­ße­ren Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zur Brandursache.

Gegen 19.40 Uhr bemerk­te eine 53-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Orleans­stra­ße ein Feu­er in ihrer Küche und wähl­te den Not­ruf. Die alar­mier­ten Feu­er­wehr­leu­te brach­ten den Brand zwar rasch unter Kon­trol­le, konn­ten das Über­grei­fen der Flam­men auf eine angren­zen­de Woh­nung jedoch nicht ver­hin­dern. Außer­dem ent­stan­den durch abflie­ßen­des Lösch­was­ser Schä­den an einer wei­te­ren Woh­nung. Bei den Lösch­ar­bei­ten erlit­ten drei Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr leich­te Ver­let­zun­gen, die 53-Jäh­ri­ge trug eine Rauch­gas­ver­gif­tung davon. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che aufgenommen.