Die Stadt­wer­ke sind tief betrof­fen und trau­ern mit der Fami­lie und den Freun­den des Mäd­chens, das nach dem gest­ri­gen Bade­un­fall im Sta­di­on­bad heu­te lei­der ver­stor­ben ist. Wegen der lau­fen­den Ermitt­lun­gen bleibt das Bad auch am Don­ners­tag, den 17. August, geschlossen.

Dr. Micha­el Fie­del­dey, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bam­berg: „In die­sen schwe­ren Stun­den sind unse­re Gedan­ken bei dem klei­nen Mäd­chen und bei allen Ange­hö­ri­gen wäh­rend wir gemein­sam ver­su­chen, die­se tra­gi­sche Situa­ti­on zu ver­ste­hen und zu ver­ar­bei­ten.“ Fie­del­dey dank­te allen Bade­gä­sten, Ein­satz­kräf­ten und Mit­ar­bei­ten­den, die an der Ret­tung des Kin­des betei­ligt waren: „Mit ihren vor­bild­li­chen Reak­tio­nen haben alle Hel­fer ihr Men­schen­mög­lich­stes bei­getra­gen, um das Kind zu ret­ten. Dass alle Ver­su­che ver­geb­lich waren, schmerzt umso mehr.“

Noch am Diens­tag­abend hat­ten die Poli­zei und die Staats­an­walt­schaft ihre Ermitt­lun­gen zu dem tra­gi­schen Unfall begon­nen, am Mitt­woch hat­te ein Sach­ver­stän­di­ger das Sta­di­on­bad unter­sucht. Die Stadt­wer­ke unter­stüt­zen die Behör­den voll­um­fäng­lich bei den Ermitt­lun­gen zum genau­en Unfall­her­gang. Weil eine Frei­ga­be des Bades durch die Staats­an­walt­schaft noch nicht erfolgt ist, bleibt das Sta­di­on­bad auch am Don­ners­tag geschlos­sen. Das Frei­bad Gau­stadt (10 bis 20 Uhr) und die Hain­ba­de­stel­le (9 bis 20 Uhr) sind an die­sem Don­ners­tag regu­lär geöffnet.

STWB Stadt­wer­ke Bam­berg GmbH