Erneu­er­ba­res Hei­zen – Was bedeu­tet das?

Ab dem 1. Janu­ar 2024 soll mög­lichst jede neu ein­ge­bau­te Hei­zung mit min­de­stens 65 Pro­zent Erneu­er­ba­ren Ener­gien betrie­ben wer­den. Mit staat­li­cher För­de­rung und groß­zü­gi­gen Fri­sten sorgt die Bun­des­re­gie­rung dafür, dass sich Hei­zen mit Erneu­er­ba­ren Ener­gien auf Dau­er lohnt. Deutsch­land hat sich mit dem Kli­ma­schutz­ge­setz ver­pflich­tet, bis 2045 treib­haus­gas­neu­tral zu wer­den. Um die­ses Ziel zu errei­chen, muss die Wär­me­wen­de im Gebäu­de­sek­tor vorankommen.

Das Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz (GEG) ent­hält Anfor­de­run­gen an die ener­ge­ti­sche Qua­li­tät von Gebäu­den, die Erstel­lung und die Ver­wen­dung von Ener­gie­aus­wei­sen sowie an den Ein­satz Erneu­er­ba­rer Ener­gien in Gebäu­den. Mit dem Gesetz gibt es eine Lösung, die sozi­al­ver­träg­lich, öko­no­misch mach­bar und öko­lo­gisch sinn­voll ist.

Eine För­de­rung für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für selbst­ge­nutz­tes Wohn­ei­gen­tum für den Tausch einer alten gegen eine neue kli­ma­freund­li­che Hei­zung gibt es auch. Der För­der­satz beträgt künf­tig ein­heit­lich 30 Pro­zent. Zur Grund­för­de­rung gibt es zusätz­lich drei ver­schie­de­ne Kli­ma­bo­ni, um den schnel­le­ren Umstieg von beson­ders alten auf neue nach­hal­ti­ge Hei­zun­gen zu fördern.

Wel­che Rege­lun­gen und Vor­schrif­ten gibt es im GEG?

Sie brau­chen einen Ener­gie­aus­weis, wenn Sie ver­mie­ten oder ver­kau­fen wollen

Ein Fach­un­ter­neh­men muss bei Sanie­rung den Wär­me­schutz bestätigen

Öl- und Koh­le­hei­zun­gen sind unerwünscht

Strom selbst zu pro­du­zie­ren, zahlt sich aus

Regel­mä­ßi­ge Kon­trol­le durch Schorn­stein­fe­ger nötig

Beim Umstieg auf Wär­me­pum­pe und Pho­to­vol­ta­ik hilft Ihnen im Groß­raum Nürn­berg der Ener­gie- und Solar­pro­fi iKra­tos.

Mehr Infor­ma­tio­nen rund ums The­ma Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz, fin­den Sie unter https://​www​.bun​des​re​gie​rung​.de/​b​r​e​g​-​d​e​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​n​e​u​e​s​-​g​e​b​a​e​u​d​e​e​n​e​r​g​i​e​g​e​s​e​t​z​-​2​1​8​4​942

