Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Räder von zwei Fahr­zeu­gen auf Auto­haus­park­platz entwendet

COBURG. Die Kom­plett­rad­sät­ze von zwei Fahr­zeu­gen, die auf dem Aus­stel­lungs­ge­län­de eines Auto­hau­ses in Coburg abge­stellt sind, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in der Neu­stadter Straße.

In der Zeit von Sams­tag 18 Uhr bis Mon­tag 7:15 Uhr schraub­ten die Räder­die­be auf dem frei zugäng­li­chen Auto­ab­stell­platz des Auto­hau­ses von zwei Fahr­zeu­gen der Mar­ke Hyun­dai die Räder ab und stell­ten das Fahr­zeug auf Pfla­ster­stei­nen ab. Die Rad­mut­tern lie­ßen die Die­be vor Ort zurück. An den Fahr­zeu­gen, die fein säu­ber­lich mit dem Brems­schei­ben auf den Pfla­ster­stei­nen abge­stellt wur­den, ent­stand kein Sach­scha­den. Den Beu­te­scha­den an den bei­den Kom­plett­rad­sät­zen schät­zen die Beam­ten auf 5.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls an einem Kraft­fahr­zeug. Zeu­gen, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Bereich des Auto­hau­ses in der Neu­stadter Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Kin­der wer­fen Fen­ster­schei­be von Ein­fa­mi­li­en­haus ein

COBURG. Meh­re­re Kin­der war­fen am frü­hen Mon­tag­abend eine Fen­ster­schei­be eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses im Cobur­ger Stadt­ge­biet ein. Der Vor­fall war nicht die erste Wurf­at­tacke auf das Gebäude.

Am Mon­tag um 19 Uhr mel­de­te die 55-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße, dass meh­re­re Kin­der mit Stei­nen eine ihrer Fen­ster­schei­ben ein­ge­wor­fen haben. Die­se flüch­te­ten dar­auf­hin. Bereits am Mon­tag den 7. August 2023 kam es an der glei­chen Ört­lich­keit zu einem Poli­zei­ein­satz, da dort meh­re­re Kin­der das Gebäu­de mit Äpfeln bewor­fen hat­ten. Trotz einer Fahn­dung im Umfeld des Tat­orts konn­ten die Kin­der nicht mehr auf­ge­grif­fen wer­den. Der Sach­scha­den an dem Gebäu­de liegt im drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Beam­ten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung gegen Unbekannt.

45-Jäh­ri­ger E‑Scooter Fah­rer fährt unter Drogeneinfluss

GRUB a. FORST, LKR. COBURG. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le eines 45-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg mit sei­nem E‑Scooter im Gemein­de­ge­biet von Grub a. Forst stand der Mann augen­schein­lich unter dem Ein­fluss von Betäubungsmitteln.

Der Mann zeig­te bei der Kon­trol­le um 19:40 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Der Rol­ler wur­de sicher­ge­stellt. Gegen den 45-Jäh­ri­gen wird nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Frau belei­digt und belästigt

Kro­nach – In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag war eine 23-jäh­ri­ge aus dem Land­kreis gegen 01:45 Uhr vom Kro­na­cher Frei­schie­ßen in Rich­tung Bahn­hof unter­wegs. Auf Höhe der Nord­brücke wur­de sie von einer Grup­pe bestehend aus drei Per­so­nen belei­digt. Eine männ­li­che Per­son der Drei­er­grup­pe griff der jun­gen Frau dar­über hin­aus an die rech­te Brust. Anschlie­ßend lie­fen die drei Per­so­nen davon. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der PI Kro­nach unter 09261/5030 zu melden.

Betrun­ken mit dem Fahr­rad unterwegs

Kro­nach – Ein 54-jäh­ri­ger Kro­na­cher kam am spä­ten Mon­tag­abend auf dem Bahn­hofs­vor­platz in Kro­nach mit sei­nem Moun­tain­bike zu Fall. Durch anwe­sen­de Zeu­gen wur­de die Poli­zei ver­stän­digt, wel­che bei dem glück­li­cher­wei­se unver­letz­ten Mann star­ken Alko­hol­ge­ruch wahr­nah­men. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von über 2 Pro­mil­le, wes­halb anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Fran­ken­wald­kli­ni­kum durch­ge­führt wur­de. Der Fahr­rad­fah­rer muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Fahr­rad entwendet

Kro­nach – Im Zeit­raum von 12.08.2023 (Sams­tag) bis 14.08.2023 (Mon­tag) wur­de Am Flü­gel­bahn­hof ein E‑Bike der Mar­ke Bulls im Wert von 3.500 Euro von einem unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Das Fahr­rad war vom Eigen­tü­mer im ver­schlos­se­nen Kel­ler­ab­teil abge­stellt und hier­aus ent­wen­det wor­den. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem ent­wen­de­ten E‑Bike geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Kro­nach – Am Sonn­tag, 13.08.2023, zwi­schen 16:45 Uhr – 21:30 Uhr wur­de ein grü­ner Mini Coo­per in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße ange­fah­ren. Der Mini Coo­per wur­de im Bereich der Heck­stoß­stan­ge beschä­digt. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich nach dem Unfall von der Ört­lich­keit, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher zu küm­mern. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der PI Kro­nach unter tel. 09261/5030 zu melden.

Vor­der­rei­fen gestohlen

Kro­nach – Zwi­schen Frei­tag (11.08.2023) und Mon­tag (14.08.2023) ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter aus einem Kel­ler­ab­teil am Schar­fen­gar­ten den Vor­der­rei­fen eines Fahr­ra­des. Das Fahr­rad war in einem Kel­ler­ab­teil des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses abge­stellt. Dort demon­tier­te der unbe­kann­te Täter das Vor­der­rad und ent­wen­de­te es. Das Fahr­rad selbst wur­de vor Ort ste­hen gelas­sen. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeu­gen, wel­che einen Hin­weis zu dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Schei­be beschädigt

Kro­nach – In der Zeit zwi­schen 12.08.2023 (Sams­tag) und 14.08.2023 (Mon­tag) wur­de die Sicher­heits­ver­gla­sung eines Fen­sters im Innen­hof des KfH-Nie­ren­zen­trums in der Frie­se­ner Stra­ße beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Täter schlug oder warf offen­bar mit einem Stein oder einem Not­ham­mer gegen das Sicher­heits­glas und beschä­dig­te es dadurch. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem Tat­ge­sche­hen oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich tele­fo­nisch bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter 09261/5030 zu melden.

Auf­kle­ber an Parteibüro

KRO­NACH. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag kleb­ten unbe­kann­te Täter meh­re­re Auf­kle­ber an das Fen­ster des Wahl­kreis­bü­ros des „Bündnis90/​Die Grü­nen“ in Kro­nach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von Sonn­tag, 13. August, 10 Uhr, bis Mon­tag, 14. August, 15 Uhr, bekleb­ten Unbe­kann­te ein Wahl­pla­kat an dem Par­tei­bü­ro in der Pfähl­ang­er­stra­ße mit vier Auf­kle­bern. Auf die­sen war zu lesen: „Die Rea­li­sten AfD“ und „Grü­ne stop­pen, Umwelt schützen“.

Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg, die um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 bittet.