Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Ein süßer Lang­fin­ger hat­te es am Mon­tag­vor­mit­tag auf Scho­ko­la­de im Wert von 45 EUR abge­se­hen. Hier hat­te er jedoch die Rech­nung ohne den auf­merk­sa­men Laden­de­tek­tiv gemacht, der den Dieb an die Poli­zei übergab.

BAM­BERG. Am Diens­tag­mor­gen gegen 02.00 Uhr wur­de das Mobil­te­le­fon einer jun­gen Frau vor einer Bar in der Sand­stra­ße gestoh­len. Sie hat­te das Tele­fon kurz­zei­tig auf einer Bank hin­ter sich abge­legt. Unbe­merkt konn­te so der bis­lang unbe­kann­te Dieb das Tele­fon an sich neh­men. Zeu­gen, die even­tu­el­le Beob­ach­tun­gen machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Bam­berg-Stadt zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Mon­tag­abend um 18.35 Uhr kam eine Rol­ler­fah­re­rin am Münch­ner Ring nach einem Brems­ma­nö­ver zu Sturz. Eine Pkw-Fah­re­rin auf der Gegen­spur konn­te den Vor­fall beob­ach­ten und hielt am rech­ten Fahr­bahn­rand an, um Erste-Hil­fe zu lei­sten. Dies bemerk­te der Fahr­zeug­füh­rer hin­ter ihr, eben­falls durch den Unfall auf der Gegen­spur abge­lenkt, zu spät und fuhr auf das anhal­ten­de Fahr­zeug auf. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 40000 EUR. Die Unfall­be­tei­lig­ten wur­den ledig­lich leicht verletzt.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Bereits am 04.08.2023 gegen 13 Uhr wur­de ein 79jähriger Mann am Park­platz des Horn­bach von einem aus­par­ken­den Pkw ange­fah­ren und stürz­te zu Boden. Zunächst gab der Mann gegen­über dem Pkw-Fah­rer an, nicht ver­letzt wor­den zu sein. Im Nach­hin­ein ver­spür­te er jedoch Schmer­zen. Der Fah­rer des Pkw oder etwa­ige Zeu­gen zu dem Vor­fall wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Bam­berg unter der Nr. 0951/ 9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Frem­der Besu­cher ent­wen­de­te die Kame­ra­aus­rü­stung aus dem Hotelzimmer

SCHLÜS­SEL­FELD. Ein Ehe­paar aus Nord­deutsch­land wur­de Mon­tag­nacht von einem unbe­kann­ten Mann in ihrem Hotel­zim­mer geweckt. Bevor sie rich­tig wach waren, war der Mann schon aus dem Zim­mer ver­schwun­den. Offen­sicht­lich wur­de die Zim­mer­tü­re von innen nicht ver­rie­gelt, wodurch der unbe­kann­te Täter ins Zim­mer gelan­gen konn­te. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung stell­ten sie fest, dass die Foto­ta­sche mit Aus­rü­stung i.W.v. 1.200,- EUR ent­wen­det wur­de. Ob einer der ca. 40 Hotel­gä­ste als Täter in Betracht kommt, wer­den die Ermitt­lun­gen ergeben.

Lie­ge­stuhl und Solar­gar­ten­lam­pen entwendet

WERNS­DORF. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in der Zeit vom 04.08.23 bis 11.08.23 aus einem Gar­ten einen wein­ro­ten Lie­ge­stuhl der Mar­ke Laf­u­ma und sie­ben Solar­lam­pen in Far­be „Kup­fer“. Das Gan­ze pas­sier­te bei einem Haus in der Stra­ße „Alte Gas­se“. Der Ent­wen­dungs­scha­den wur­de mit 500,- EUR ange­ge­ben. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, unter Tel.: 0951/9129–310 entgegengenommen.

Betrun­ken E‑Scooter gefah­ren und nach Sturz Schul­ter gebrochen

HIRSCHAID. Eine 40-jäh­ri­ge Frau fuhr Mon­tag­mit­tag mit ihrem E‑Scooter gegen einen Pfo­sten und ver­letz­te sich schwer an ihrer lin­ken Schul­ter. Sie fuhr hier­bei auf dem Fuß- und Rad­weg par­al­lel der Staats­stra­ße 2260 von Hirschaid nach Sass­an­fahrt. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­den bei star­ker Alko­hol­ge­ruch und alko­hol­be­ding­te Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt. Die ver­letz­te Frau wur­de zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum ver­bracht. Gegen sie wur­den Ermitt­lun­gen wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr auf­ge­nom­men, was auch eine Blut­ent­nah­me zur Fol­ge hat­te. Ihr dro­hen neben einer Geld­stra­fe auch eine mög­li­che Fahrerlaubnissperre.

Bei Gegen­ver­kehr Trak­tor­ge­spann über­holt Scha­den ver­ur­sacht und geflüchtet

WAI­ZEN­DORF. Auf der Staats­stra­ße 2254, zwi­schen Frens­dorf und Wai­zen­dorf, über­hol­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein Pkw in Fahrt­rich­tung Bam­berg ein Trak­tor­ge­spann und über­sah einen ent­ge­gen­kom­men­den schwar­zen Golf. Der 60-jäh­ri­ge Fah­rer des schwar­zen Golf muss­te eine Voll­brem­sung durch­füh­ren und nach rechts aus­wei­chen. Er fuhr dabei gegen den Rad­stein, wobei an sei­nem Golf ein Scha­den i.H.v. 2.000,- EUR ent­stan­den war. Der ande­re Fahr­zeug­füh­rer fuhr wei­ter ohne sich wei­ter dar­um zu küm­mern. Gegen den flüch­ti­gen Fahr­zeug­füh­rer wur­den Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se zum Unfall­flüch­ti­gen wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, unter Tel.: 0951/9129–310 entgegengenommen.

E‑Scooter mit abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen gefahren

WALS­DORF. In der Fried­hofstra­ße geriet ein 15-jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass am E‑Scooter ein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen vom Vor­jahr ange­bracht war. Die wei­te­re Fahrt wur­de unter­bun­den und dem Jugend­li­chen erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens gem. PflichtVersG.

Trun­ken­heit im Ver­kehr im Dop­pel­pack, erst mit dem Pkw und dann mit dem Roller

SCHÖN­BRUNN. Mon­tag­spät­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei ein Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer auf der Strecke von Wals­dorf nach Steins­dorf mit­ge­teilt. Ein männ­li­cher Fahr­zeug­füh­rer sei wie­der­holt mit sei­nem brau­nen Ford weit nach links und nach rechts gefah­ren. Da das Kenn­zei­chen bekannt war, wur­de direkt die Hal­ter­an­schrift ange­fah­ren. Dort wur­de ein 42-jäh­ri­ger in dem beschrie­be­nen Pkw angetroffen.

Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­sellt, ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 1,76 Pro­mil­le. Auch waren deut­lich alko­hol­be­ding­te Aus­fall­erschei­nun­gen zu erken­nen. Gegen den Fah­rer wur­de ein Ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eröff­net, es folg­ten eine Blut­ent­nah­me und die Beschlag­nah­me sei­nes Füh­rer­schei­nes. Wei­ter­hin dro­hen im neben einer hohen Geld­stra­fe auch eine län­ge­re Fahrerlaubnissperre.

SCHÖN­BRUNN. Noch am sel­ben Abend, gegen 20.30 Uhr, wur­de mit­ge­teilt, dass der­sel­be Mann auf einer Fei­er ein Bier getrun­ken habe und im Anschluss mit einem Rol­ler nach­hau­se gefah­ren sei. Für den Rol­ler hät­te er aber eine Fahr­erlaub­nis benö­tigt, ihm wur­de aber Stun­den vor­her der Füh­rer­schein nach einer Trun­ken­heits­fahrt beschlag­nahmt. Beim 42-jäh­ri­gen wur­de erneut eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, ihm droht nun eine noch höhe­re Geldstrafe.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­vor­mit­tag tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw-Fah­rer den auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße gepark­ten Pkw einer 65-Jäh­ri­gen und ver­ur­sach­te hier­durch einen Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000.- EUR. Anschlie­ßend begut­ach­te­te er den ver­ur­sach­ten Scha­den, ent­fern­te sich jedoch ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen von der Unfall­stel­le. Da Zeu­gen den Unfall beob­ach­tet und das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers notiert hat­ten, konn­te die­ser schnell aus­fin­dig gemacht werden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein mit einem Kabel­schloss ver­sperr­tes City­bike im Wert von etwa 150.- EUR ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus dem Car­port eines Anwe­sens in der Beet­ho­ven­stra­ße. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich bereits zwi­schen Sonn­tag, 06.08., 21 Uhr und Mon­tag, 07.08., 07 Uhr. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am spä­ten Mon­tag­abend wur­de eine 16-Jäh­ri­ge, die die Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße mit einem Klein­kraft­rad befuhr, einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass die Jugend­li­che nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis für das Fahr­zeug war. Ihr wur­de die Wei­ter­fahrt des­halb unter­sagt. Sie erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund des Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Mit Dro­gen kontrolliert

LICHEN­FELS. Bei einer Kon­trol­le am Bahn­hof in Lich­ten­fels konn­ten bei einem 35jährigen Mann ver­schie­de­ne Sor­ten von ver­bo­te­nen Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den wer­den. Der Mann muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

EBENS­FELD. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am frü­hen Mon­tag­abend in der Präch­tin­ger Stra­ße. Eine 24jährige woll­te hier­bei an einer Fahr­bahn­ver­en­gung vor­bei fah­ren, als ihr ein unbe­kann­ter Pkw ent­ge­gen kam. Da der ent­ge­gen­kom­men­de Pkw nicht anhielt, muss­te die Vor­rang­be­rech­tig­te jun­ge Frau nach rechts aus­wei­chen und prall­te hier­bei gegen eine Gartenmauer.

Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher des Unfal­les geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.