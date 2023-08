Mit­tel­frän­ki­sche JU rammt erste Pflöcke für die Land­tags­wahl ein, Kör­ner bleibt Bezirksvorsitzender

Auf der kürz­lich statt­ge­fun­de­nen Bezirks­ver­samm­lung der Jun­gen Uni­on Mit­tel­fran­ken wähl­ten knapp 60 Dele­gier­ten aus ganz Mit­tel­fran­ken den Bezirks­vor­stand neu und beschäf­tig­ten sich mit einem bun­ten Strauß von Themen.

Im locke­ren Gespräch mit der JU-Spit­zen­kan­di­da­tin zur Land­tags­wahl (Platz 8 in Mit­tel­fran­ken), der Erlan­ger Stadt­rä­tin Sophia Schen­kel, ging der JU-Bezirks­vor­sit­zen­de Kon­rad Kör­ner auf die Her­aus­for­de­run­gen für die jun­ge Gene­ra­ti­on ein: „Wir müs­sen jetzt die Chan­cen für unse­re Gene­ra­ti­on schaf­fen! Dazu gehört die Chan­ce auf eine Fami­li­en­grün­dung, mit staat­li­cher Unter­stüt­zung wie dem Eltern­geld, aber auch die Chan­ce auf beste Bil­dung, in dem vor dem Grund­schul­be­such mit Sprach­tests und Sprach­klas­sen glei­che Start­chan­cen her­ge­stellt wer­den.“ Sophia Schen­kel ging ins­be­son­de­re auf den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt ein: „Wir müs­sen das gesell­schaft­li­che Mit­ein­an­der hin­be­kom­men: Da hilft nur Anpacken und nicht ankle­ben. Anpacken z.B. in dem wir die Indu­strie­ar­beits­plät­ze der Zukunft sichern und in die­ser schwie­ri­gen Zeit die Men­schen entlasten.“

Hans-Peter Lech­ner, Vor­stand der VR-Bank Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg eG, ging in sei­nem Impuls­vor­trag auf die Zukunft von Wäh­run­gen in einer digi­ta­len Welt ein. Die Dele­gier­ten dis­ku­tier­ten nicht nur mög­li­che Aus­wir­kun­gen von Kryp­to­wäh­run­gen und dem geplan­ten digi­ta­len Euro auf die Finanz­welt, son­dern auch über die aktu­el­len wirt­schaft­li­chen The­men wie Infla­ti­on und die anste­hen­de Zins­wen­de und deren Aus­wir­kun­gen auf den Immobilienmarkt.

In einer inten­si­ven Antrags­de­bat­te leg­ten die Nach­wuchs­po­li­ti­ker beson­de­ren Fokus auf das The­ma Bafög-Reform. Inmit­ten stei­gen­der Infla­ti­on und den damit ein­her­ge­hen­den wach­sen­den finan­zi­el­len Bela­stun­gen für Stu­die­ren­de wur­de inten­siv dis­ku­tiert, wie das Bafög-System ange­passt wer­den kann, um die Unter­stüt­zung für Stu­die­ren­de in die­sen Zei­ten zu gewähr­lei­sten. Dazu gehört z.B. die Bafög-Unter­stüt­zung an die jewei­li­gen Lebens­hal­tungs­ko­sten am Stu­di­en­ort anzupassen.

Neu­wah­len

Bei den Neu­wah­len wur­de der Her­zo­gen­au­ra­cher Stadt- und Kreis­rat Kon­rad Kör­ner erneut zum Vor­sit­zen­den der größ­ten jugend­po­li­ti­schen Orga­ni­sa­ti­on im Regie­rungs­be­zirk gewählt. Er erhielt knapp 93% der Stim­men. Zu den wei­te­ren gewähl­ten Mit­glie­dern des erwei­ter­ten Vor­stan­des zählen:

Stell­ver­tre­ter:

Manu­el Blenk (Land­kreis Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen), Alex­an­dra Breun (Stadt Erlan­gen), Nico­las Roth (Land­kreis Ans­bach), Timo Gre­ger (Land­kreis Nürn­ber­ger Land)

Schatz­mei­ster:

Nick Lim­bach (Land­kreis Neu­stadt­/A­isch-Bad Windsheim)

Schrift­füh­rer:

Lena Horn­dasch (Land­kreis Ans­bach), Fre­de­rick Ströh­lein (Stadt Ansbach)

Digi­tal­be­auf­trag­ter:

Filip Bal­zert (Land­kreis Roth)

Wei­te­re Mitglieder:

Johan­nes Weiß (NEA), Sabri­na Fuchs (NEA), Tom Duchow (ERH), Simon Clau­sen (AN‑S), Jan Mey­er (AN‑L), Pierre Andräa (AN‑L), San­dra Hal­big (ER‑S), Patrick Hel­mer (ER‑S), Jonas Gor­nich (WUG), Man­fred Papp­ler (WUG), Jan Rath (LAU), Pau­li­ne Mohn­ke (LAU), Noël Bol­din (RH), Moritz Krug (RH).