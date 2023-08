Am Sams­tag, 19. August 2023, von 14 bis 15.30 Uhr, lädt das Kunst­mu­se­um Bay­reuth Men­schen mit Demenz und deren Ange­hö­ri­ge zum Besuch einer Foto-Aus­stel­lung in die Aus­stel­lungs­hal­le des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13 (Sei­ten­ein­gang), ein. Die bei­den Muse­ums­päd­ago­gin­nen Dr. Bea­tri­ce Trost und Ingrid Sei­del regen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher mit Pho­to­gra­phien zum Aus­tausch an.

Demenz­sen­si­bel wer­den Wege, Lebens­we­ge oder Wan­der­we­ge, enge Pfa­de oder brei­te Schnei­sen betrach­tet, die zu bio­gra­fi­schen Gesprä­chen ermu­ti­gen. Neu­gie­rig macht ein Schwan, umhüllt von Gischt, der an Lohen­grin erinnert.

Die bei­den Päd­ago­gin­nen nah­men jüngst an einer Schu­lung des Cura­to­ri­ums „Altern gestal­ten“ und der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken teil, die sich dem Auf­bau demenz­freund­li­cher Kul­tur­ange­bo­te gewid­met hat. Bei­de sind erfah­ren im Umgang mit Men­schen mit Demenz. In einer Klein­grup­pe mit bis zu fünf Per­so­nen bie­ten sie die­se künst­le­ri­sche Teil­ha­be an. Immer besteht die Mög­lich­keit an einem Tisch zu sit­zen. Im Mit­tel­punkt steht die Zusam­men­kunft in der Gemein­schaft, so dass nicht nur erkrank­te Kunst­lieb­ha­be­rin­nen und ‑lieb­ha­ber auf ihre Kosten kommen.

Im Okto­ber 2023 wird die Rei­he fort­ge­setzt. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Park­mög­lich­kei­ten bestehen am Neu­en Rat­haus, in der dor­ti­gen Tief­ga­ra­ge oder in der Tief­ga­ra­ge des Rot­main­cen­ters. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter der Tele­fon­num­mer 0921 7645310 oder pr@​kunstmuseum-​bayreuth.​de