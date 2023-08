Foto­aus­stel­lung von Bjar­ne Gei­ges – Aus­stel­lungs­hal­le im Neu­en Rathaus

Sa, 19.8.23, 14–15:30 Uhr: Ver­an­stal­tung für Men­schen mit Demenz und deren Angehörige

Oft ist es schwie­rig, Men­schen mit demen­zi­el­len Erkran­kun­gen im pri­va­ten Umfeld und in Alten- und Pfle­ge­hei­men zu errei­chen und ihnen die Mög­lich­keit der Teil­ha­be an kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen zu ermöglichen.

Das Kunst­mu­se­um Bay­reuth möch­te ein Muse­um für alle Men­schen sein. Dank der groß­zü­gi­gen För­de­rung durch die Hans und Emma Nüt­zel – Alten­stif­tung kann das Muse­um nun sein Ange­bot erwei­tern: Men­schen mit demen­zi­el­len Erkran­kun­gen soll die Mög­lich­keit gege­ben wer­den, Aus­stel­lun­gen des Muse­ums zu besu­chen und an muse­ums­päd­ago­gi­schen Ange­bo­ten teilzunehmen.

Auf die­se Wei­se wol­len wir dazu bei­tra­gen, die gesell­schaft­li­che Iso­la­ti­on der Betrof­fe­nen zu mindern.

Vor Ort soll eine klei­ne Aus­wahl von Bil­dern gezeigt, erklärt und wenn mög­lich in einen per­sön­li­chen Bezug zu den Erfah­run­gen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer gebracht wer­den. Dabei kön­nen die Bild­mo­ti­ve und zusätz­li­ches Ver­mitt­lungs­ma­te­ri­al das Erzäh­len von Geschich­ten und die Erin­ne­rung anregen.

Ziel ist auch, alle dazu zu moti­vie­ren, selbst zu Stif­ten und Far­ben zu grei­fen und sich der sinn­li­chen Wahr­neh­mung hinzugeben.

Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den mit pro­fes­sio­nel­ler Beglei­tung statt. Die Muse­ums­päd­ago­gin­nen Dr. Bea­tri­ce Trost (Kunst­hi­sto­ri­ke­rin) und Dipl.-Kunsttherapeutin Ingrid Sei­del haben eine lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Kunst- und Kul­tur­ver­mitt­lung für Senio­ren in Alten- und Pfle­ge­hei­men und in der the­ra­peu­ti­schen Arbeit. Zusätz­lich haben bei­de an einer Fort­bil­dung zur Beglei­tung von Demenz­er­krank­ten in kul­tu­rel­len Ein­rich­tun­gen teil­ge­nom­men. Bei­de zusam­men ent­wickeln spe­zi­el­le Ver­an­stal­tungs­for­ma­te für klei­ne Grup­pen mit Demenz­kran­ken und deren Ange­hö­ri­gen bzw. Beglei­te­rin­nen und Beglei­tern aus ihrem ver­trau­ten Umfeld.

Spe­zi­ell für die­ses Pilot­pro­jekt koope­riert das Kunst­mu­se­um Bay­reuth mit dem städ­ti­schen Senio­ren­amt, mit der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken sowie mit dem „Cura­to­ri­um Altern gestalten“.