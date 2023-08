In der 33. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 32-jäh­ri­gen L. wegen 87 Fäl­len des gewerbs- und ban­den­mä­ßi­gen Betrugs am 17.08.2023, 09:30 Uhr, vor der 4. Straf­kam­mer (Az. 44 KLs 740 Js 3390/23).

Der Ange­klag­ten liegt zur Last, als sog. „Super­vi­sor“ und „Ana­lyst“ in einem von einer grö­ße­ren Täter­grup­pie­rung betrie­be­nen Call­cen­ter in Girne/​Zypern aus, einer Viel­zahl von Per­so­nen aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum in Zusam­men­hang mit meh­re­ren Tra­ding- Platt­for­men vor­ge­spie­gelt zu haben, dass sie durch Ein­zah­lung von Gel­dern und anschlie­ßen­dem Han­del mit ver­schie­de­nen Finanz­pro­duk­ten Gewin­ne erzie­len können.

Dabei soll eine Inve­sti­ti­on oder ein Vor­hal­ten von Anle­ger­gel­dern zur Rück­zah­lung bzw. zur Gewinn­aus­schüt­tung durch die Täter­grup­pie­rung nicht statt­ge­fun­den haben, son­dern von Anfang an geplant gewe­sen sein, die über­wie­se­nen Geld­be­trä­ge für sich zu vereinnahmen.

Im Zeit­raum von Sep­tem­ber 2021 bis Dezem­ber 2021 soll der Ange­klag­te im Zusam­men­hang mit ver­schie­de­nen Tra­ding-Platt­for­men bei diver­sen Kun­den einen Gesamt­scha­den in Höhe von über 1,6 Mil­lio­nen Euro ver­ur­sacht haben.

Das Ermitt­lungs­ver­fah­ren wur­de von der Gene­ral­staats­an­walt­schaft Bam­berg – Zen­tral­stel­le Cyber­crime Bay­ern geführt.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 18.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 25.08.2023, 12.09.2023, 15.09.2023 jeweils 09:30 Uhr