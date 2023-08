Neu gegrün­de­te WINOB GmbH will Wind­parks in Nord­ost­bay­ern bauen.

Ohne Wind­kraft kei­ne nach­hal­ti­ge Ener­gie­zu­kunft – davon sind Mar­co Kras­ser und Ste­fan Bach­mai­er über­zeugt. Ende Juni 2023 unter­zeich­ne­ten die Geschäfts­füh­rer der Zukunfts­En­er­gie Nord­ost­bay­ern GmbH (ZEN­OB) und der OST­WIND Erneu­er­ba­re Ener­gien GmbH (OST­WIND) den Ver­trag zur Grün­dung der Wind­kraft­wer­ke Nord­ost­bay­ern GmbH (WINOB). Kras­ser und Bach­mai­er haben auch die Geschäfts­füh­rung der WINOB über­nom­men. ZEN­OB und OST­WIND hal­ten jeweils 50 Pro­zent der Antei­le und wol­len gemein­sam für mehr Strom aus Wind­kraft in der Regi­on sorgen.

Von ihrem Sitz in Wun­sie­del aus wird sich die WINOB auf die Land­krei­se Wun­sie­del, Hof, Tir­schen­reuth und Neu­stadt an der Wald­na­ab (NEW) kon­zen­trie­ren. Dort sol­len an geeig­ne­ten Stand­or­ten neue Wind­parks ent­ste­hen. Außer­dem wird geprüft, inwie­weit bei bereits bestehen­den Wind­kraft­an­la­gen ein Repowe­ring, also der Ersatz durch moder­ne und lei­stungs­stär­ke­re Neu­an­la­gen, sinn­voll ist. Ziel sei es, das Wind­ener­gie­po­ten­zi­al der Regi­on voll aus­zu­schöp­fen, so Bach­mai­er. Ein maxi­ma­ler Bei­trag die­ser rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­form sei unver­zicht­bar, um eine nach­hal­ti­ge Ver­sor­gung ohne fos­si­le Ener­gie­trä­ger zu erreichen.

„Wir freu­en uns sehr, OST­WIND als Part­ner gewon­nen zu haben“, sagt Mar­co Kras­ser. Das Regens­bur­ger Unter­neh­men ist auf die Pla­nung und Rea­li­sie­rung von Wind­ener­gie­an­la­gen an Land und Solar­pro­jek­ten spe­zia­li­siert. „Durch die Koope­ra­ti­on kön­nen wir die ein­zel­nen Bau­stei­ne der Ener­gie­wen­de gestal­ten“, betont Kras­ser, „und zu einem Gesamt­kon­zept zusam­men­füh­ren“, ergänzt Bach­mai­er. Bei­de eint das Cre­do, Wis­sen und Erfah­rung zu bün­deln, um mög­lichst rasch pra­xis­taug­li­che Lösun­gen zu ent­wickeln. Zudem hät­ten ZEN­OB und OST­WIND die glei­che Phi­lo­so­phie, so Krasser.

„Und dabei geht es nicht nur um die Rea­li­sie­rung einer CO2-frei­en Ener­gie­ver­sor­gung, son­dern auch um die Erhö­hung der Wert­schöp­fung in der Regi­on“, erklärt Micha­el Her­mann, künf­ti­ger Pro­ku­rist der WINOB. „Das gelingt am besten mit lokal ver­wur­zel­ten Unter­neh­men, die sich aus­ken­nen und über das nöti­ge Know-how ver­fü­gen.“ Außer­dem sei die mit der Wert­schöp­fung ver­bun­de­ne Akzep­tanz für erneu­er­ba­re Ener­gien vor Ort sehr wich­tig, pflich­tet Bach­mai­er bei. Des­halb sol­len auf Wunsch auch Bür­ger­be­tei­li­gun­gen an den neu ent­ste­hen­den Wind­parks ange­bo­ten wer­den. Auch hier brin­gen bei­de Part­ner, ZEN­OB und OST­WIND, viel Erfah­rung mit. Bach­mai­er glaubt an eine stei­gen­de Nach­fra­ge, denn „immer mehr Men­schen sehen die Not­wen­dig­keit einer siche­ren, regio­na­len, kli­ma­neu­tra­len und unab­hän­gi­gen Energieerzeugung“.

Von der Flä­chen­su­che bis zum Betrieb

Der­zeit iden­ti­fi­ziert die WINOB geeig­ne­te Flä­chen für die Pla­nung von Wind­parks und pach­tet die­se gege­be­nen­falls an. Anschlie­ßend wird sie die Anla­gen geneh­mi­gungs­reif ent­wickeln, bau­en und betrei­ben sowie nach Inbe­trieb­nah­me die tech­ni­sche und kauf­män­ni­sche Betriebs­füh­rung über­neh­men. Die Kom­mu­nen, die Antei­le an der ZEN­OB hal­ten, sind über die ZEN­OB an allen Pro­jek­ten betei­ligt und kön­nen sich auch direkt an ein­zel­nen Pro­jek­ten engagieren.

Mit den Wind­kraft­an­la­gen lie­fert die WINOB einen wich­ti­gen Bau­stein für die von der ZEN­OB ent­wickel­ten ganz­heit­li­chen Ener­gie­lö­sun­gen, zu denen auch Pho­to­vol­ta­ik und Bio­mas­se sowie Sek­to­ren­kopp­lung und Spei­cher­ein­satz gehö­ren – mit dem Ziel, die loka­len Poten­zia­le zur CO2-Ver­mei­dung opti­mal aus­zu­schöp­fen. Für Dr. Oli­ver Bär, Land­rat des Land­krei­ses Hof, ist die ZEN­OB „das Instru­ment, mit dem wir land­kreis­über­grei­fen­de Ener­gie­po­li­tik machen wol­len. Denn die ZEN­OB hat Vor­bild­cha­rak­ter in Bay­ern und weit dar­über hin­aus“. Und Peter Berek, Land­rat des Land­krei­ses Wun­sie­del, sieht die Gesell­schaft als „Garant für eine schnel­le und erfolg­rei­che Umset­zung ehr­gei­zi­ger Ener­gie­pro­jek­te in der Region“.

Nach­hol­be­darf bei der Wind­ener­gie in Bayern

„Wir arbei­ten dar­an, die WINOB jetzt zügig mit Leben zu fül­len und kon­kre­te Pro­jek­te zu initi­ie­ren“, ergänzt Chri­stin Kutsch­ker, Pro­ku­ri­stin von OST­WIND und künf­tig auch der WINOB. Für genaue Zeit­plä­ne sei es aller­dings noch zu früh. „Die ein­zel­nen Wind­parks wer­den unter­schied­li­che Lei­stun­gen haben“, so Kutsch­ker, „die sich aus den jewei­li­gen Stand­ort­be­din­gun­gen erge­ben.“ Über­schüs­si­ger Wind­strom, der an wind­rei­chen Tagen anfal­len soll, wird in Wun­sie­del zur Pro­duk­ti­on von grü­nem Was­ser­stoff genutzt. „Damit lei­sten die Wind­parks einen Bei­trag zur Sek­tor­kopp­lung“, so Kras­ser, denn der Was­ser­stoff dient der Dekar­bo­ni­sie­rung etwa im Schwer­last­ver­kehr und in der Industrie.

Kras­ser und Bach­mai­er sehen einen erheb­li­chen Nach­hol­be­darf bei der Wind­ener­gie in ganz Deutsch­land und vor allem in Bay­ern. Zwar ist Wind schon heu­te die Ener­gie­quel­le, die in Deutsch­land den mei­sten Strom lie­fert. Aber es sei noch viel mehr mög­lich und auch nötig, so Kras­ser. Der­zeit gewin­ne der Aus­bau der Wind­ener­gie an Land zwar an Dy-namik, berich­tet Bach­mai­er, vor allem in Süd­deutsch­land stocke er aber noch – etwa wegen lang­wie­ri­ger Pla­nungs- und Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren. „Da ist noch Luft nach oben und wir wol­len mit der WINOB unse­ren Teil dazu bei­tra­gen, das zu ändern“, so Bachmaier.

Über die ZEN­OB GmbH

Die ZEN­OB GmbH ist im Juli 2021 aus der Zukunfts­En­er­gie Fich­tel­ge­bir­ge GmbH her­vor­ge­gan­gen. Sie ist ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men regio­na­ler und zugleich land­kreis­über­grei­fen­der Kom­mu­nen mit dem Ziel, die Dekar­bo­ni­sie­rung der Ener­gie­ver­sor­gung vor­an­zu­trei­ben und umzu­set­zen. Mit der­zeit 31 Gesell­schaf­tern sol­len die Chan­cen der Zukunfts­En­er­gie genutzt werden.

Über OST­WIND

OST­WIND plant und baut von Regens­burg aus seit über 30 Jah­ren erfolg­reich Wind- und Solar­parks und ist mit über einem Giga­watt instal­lier­ter Erzeu­gungs­lei­stung eines der füh­ren­den Unter­neh­men für die Ent­wick­lung, Rea­li­sie­rung und Betriebs­füh­rung von Wind- und Solar­ener­gie in Deutsch­land. OST­WIND ist Teil des Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Unter­neh­mens Ørsted und teilt mit die­sem die Visi­on einer Welt, die voll­stän­dig auf grü­ne Ener­gie setzt.