Gesund­heits­re­gi­on plus begrüßt drit­te Medizin-Stipendiatin

Lea Wil­de­nau­er aus Rös­lau ist die drit­te Sti­pen­dia­tin, die einen Ver­trag mit der der Gesund­heits­re­gi­on plus im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge unterzeichnet.

Die 19-jäh­ri­ge hat am Lui­sen­burg Gym­na­si­um Wun­sie­del ihr Abitur gemacht und im Anschluss ein frei­wil­li­ges sozia­les Jahr im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge absol­viert. In die­ser Zeit ist auch der Wunsch gereift, Medi­zin zu stu­die­ren. Ihr Stu­di­um an der Fried­rich-Schil­ler-Uni­ver­si­tät Jena wird sie im Okto­ber auf­neh­men kön­nen. Als Sti­pen­dia­tin erhält sie nun wäh­rend ihres Stu­di­ums sowohl finan­zi­el­le als auch prak­ti­sche Unter­stüt­zung durch die Gesund­heits­re­gi­onplus. Im Gegen­zug ver­pflich­tet sich Lea Wil­de­nau­er, nach dem Abschluss ihrer Fach­arzt­aus­bil­dung min­de­stens fünf Jah­re als Haus­ärz­tin im Land­kreis zu praktizieren.

„Wir haben es auf die Agen­da gesetzt, moti­vier­te Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner wäh­rend ihres Stu­di­ums und auf dem Weg zum Haus­arzt zu unter­stüt­zen. Gleich­zei­tig ist die­ses Sti­pen­di­um ein wesent­li­cher Bau­stein, um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in unse­rem Land­kreis gesund abzu­si­chern“, so Mar­ti­na Busch und Nina Zie­sel von der Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Denn der Man­gel an Ärz­tin­nen und Ärz­ten in der haus­ärzt­li­chen Ver­sor­gung, spe­zi­ell im länd­li­chen Bereich, nimmt seit Jah­ren immer wei­ter zu. Um die Ver­sor­gung im Land­kreis zu för­dern und einer dro­hen­den Unter­ver­sor­gung ent­ge­gen­zu­wir­ken, hat die Gesund­heits­re­gi­onplus das Sti­pen­di­en­pro­gramm ins Leben geru­fen, um dem ärzt­li­chen Nach­wuchs die Regi­on näher zu bringen.

„Im ersten Schritt hel­fen wir den Stu­die­ren­den, ihr Stu­di­um zu finan­zie­ren. Im zwei­ten Schritt hel­fen sie uns, die haus­ärzt­li­che Ver­sor­gung im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge nach­hal­tig zu sichern“, sag­te auch Land­rat Peter Berek bei der Über­ga­be des Sti­pen­di­ums und gra­tu­lier­te Lea Wil­de­nau­er auch gleich­zei­tig zur Ver­trags­un­ter­zeich­nung. Zudem wies er auch dar­auf hin, dass die Sti­pen­di­en ein Bau­stein in den umfas­sen­den Akti­vi­tä­ten des Land­krei­ses zur Siche­rung der haus­ärzt­li­chen Ver­sor­gung sind: „Es gibt neben den finan­zi­el­len Anrei­zen auch ergän­zen­de Ange­bo­te für Medi­zin­stu­die­ren­de, wie bei­spiels­wei­se die Bereit­stel­lung von erfah­re­nen Haus­ärz­ten als Paten für die ange­hen­den Medi­zi­ner und die regel­mä­ßig statt­fin­den Medi­zi­ner­stamm­ti­sche“, sag­te er.

Hier eini­ge Rah­men­da­ten des Stipendiums:

1. Unter­stüt­zung durch die Gesund­heits­re­gi­on plus:

• 500 Euro monat­li­che Unter­stüt­zung für maxi­mal sechs Jah­re, die­se endet spä­te­stens mit dem Beginn der beruf­li­chen Tätigkeit

• Bereit­stel­lung einer erfah­re­nen Haus­ärz­tin oder eines erfah­re­nen Haus­arz­tes als Mentorin/​Mentor wäh­rend der Stu­di­en­zeit und Facharztausbildung

• Regel­mä­ßi­ge Tref­fen des Medi­zi­ner­stamm­ti­sches in den Semesterferien

• Ange­bot der Ver­mitt­lung von Famu­la­tu­ren (Prak­ti­kum, das Stu­die­ren­de der Medi­zin oder Phar­ma­zie im Rah­men ihrer Aus­bil­dung ablei­sten müssen)

2. Ver­pflich­tung der Studierenden:

• Min­de­stens fünf Jah­re Tätig­keit als Haus­ärz­tin oder Haus­arzt im Land­kreis nach Abschluss der Facharztausbildung

• Ver­pflich­tung min­de­stens ein Jahr der fach­ärzt­li­chen Wei­ter­bil­dung im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zu absolvieren