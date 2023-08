Asphal­tie­ren, Geh­weg-Belag auf­brin­gen, Fahr­bahn pfla­stern, Stu­fen set­zen, vor­be­rei­ten­de Abbruch- und Beto­nier­ar­bei­ten für die künf­ti­gen Über­da­chun­gen, Unter­grund vor­be­rei­ten, Son­nen­deck fer­tig stel­len, Platz­be­leuch­tung erneu­ern, Fon­tä­nen­feld vor­be­rei­ten, Was­ser­spie­le instal­lie­ren: Aktu­ell sind Tag für Tag zehn Arbei­ter meh­re­rer beauf­trag­ter Fir­men damit beschäf­tigt, den Para­de­platz im Her­zen der Forch­hei­mer Alt­stadt zeit­ge­mä­ßer, grü­ner, anspre­chen­der und bar­rie­re­frei zu machen.

Den euro­pa­weit öffent­lich aus­ge­schrie­be­nen Wett­be­werb der Stadt- und Ver­kehrs­pla­nung der Stadt Forch­heim (in meh­re­ren Stu­fen und unter Ein­be­zie­hung der Öffent­lich­keit) gewann das Büro „grab­ner, huber und lipp land­schafts­ar­chi­tek­ten und stadt­pla­ner part­ner­schaft mbh“ aus Frei­sing: Es lie­fer­te die Idee, den Para­de­platz als baum­be­stan­de­nen Platz gegen­über den rein stei­ner­nen Plät­zen und Gas­sen der Alt­stadt zu ent­wickeln. „Wir lie­gen im Zeit­plan“, infor­miert Tief­bau­amts­lei­ter Uwe Kre­del, „bis Mit­te näch­sten Jah­res soll der Umbau Para­de­platz fer­tig gestellt sein“. Gro­ße, bereits vor­ge­zo­ge­ne Bäu­me kom­men in den näch­sten Wochen aus einer Spe­zi­al­baum­schu­le nach Forch­heim und wer­den noch in die­sem Herbst gepflanzt. Dem­nächst begin­nen die Arbei­ten für das Fon­tä­nen­feld. Die Brun­nen­tech­nik in der Tief­ga­ra­ge ist bereits instal­liert und war­tet auf die Inbetriebnahme.

Im Sep­tem­ber 2023 wird übri­gens auch das Archäo­lo­gi­sche Fen­ster in der Wall­stra­ße fer­tig gestellt, bis dahin wird noch möbliert, das heißt, es wer­den Bän­ke auf­ge­stellt, ein Gelän­der mon­tiert und eine dezen­te LED-Beleuch­tung installiert.