Green­peace Bay­ern und Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald die­ses Wochen­en­de im Gespräch mit Bürger:innen vor Ort

Seit vie­len Jah­ren ist der nörd­li­che Stei­ger­wald im Gespräch, wenn es um die Ein­rich­tung eines drit­ten Natio­nal­parks in Bay­ern geht. Green­peace Bay­ern lädt nun die Bürger:innen ein, sich mit ihren Ideen und Sor­gen in Bezug auf einen Natio­nal­park in die Dis­kus­si­on ein­zu­brin­gen. Dazu tou­ren die­ses Wochen­den­de Vertreter:innen von Green­peace Bay­ern und vom Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald durch die Regi­on. Heu­te ist die Tour gestar­tet und war in den Gemein­den Sand am Main, Elt­mann, Knetz­gau und Ober­schwarz­ach zu Gast. Am mor­gi­gen Sonn­tag fol­gen die Gemein­den Rau­he­ne­brach, Ober­au­rach, Gerolz­ho­fen und Ebrach. „Auch wenn schon vie­le posi­ti­ve, aber auch kri­ti­sche, Stim­men in der öffent­li­chen Debat­te zu hören waren, ist es wich­tig, mög­lichst vie­le Mei­nun­gen zu hören und ein für alle trag­ba­res Kon­zept zu ent­wickeln – auch jetzt schon, bevor ein offi­zi­el­ler Pro­zess zur Natio­nal­park­aus­wei­sung beginnt,“ so Vol­ker Opper­mann, Wald­ex­per­te von Green­peace Bayern.

Bereits vor eini­gen Wochen hat­te das Natio­nal­park­bünd­nis Bay­ern, zu des­sen Trä­ger­kreis Green­peace Bay­ern und der Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald gehö­ren, einen Gemein­de­fo­kus ein­zel­nen Bür­ger­mei­stern vor­ge­stellt. In die­sem wur­den die 13 benach­bar­ten Gemein­den einer mög­li­chen Natio­nal­park­ku­lis­se hin­sicht­lich der Ein­flüs­se auf die Regio­nal­ent­wick­lung betrach­tet. Dafür wur­den Sta­ti­sti­ken aus­ge­wer­tet und mit Gemein­den in den bei­den bereits bestehen­den baye­ri­schen Natio­nal­parks ver­gli­chen. Außer­dem wur­den kul­tu­rel­le Beson­der­hei­ten her­aus­ge­stellt und die Anbin­dung durch öffent­li­chen Nah­ver­kehr analysiert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Gemein­den, sowie der Zugang zur Umfra­ge sind im Inter­net zu fin­den unter: https://​natur​wald​-bay​ern​.de/​g​e​m​e​i​n​d​e​f​o​k​u​s​-​s​t​e​i​g​e​r​w​ald