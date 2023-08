Schick­sal­haft: Por­trait der Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fer auf der Plas­sen­burg angekommen

Mit nicht weni­ger als schick­sal­haft lässt sich das Rät­sel um den Tod von Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fer am 4. Novem­ber 1929 bezeich­nen. An die­sem Tag war die Kulm­ba­cher Unter­neh­mer­gat­tin mit nur 62 Jah­ren unter bis heu­te unge­klär­ten Umstän­den zu Tode gekom­men und die­ser Cold Case der Kulm­ba­cher Geschich­te wird viel­leicht auch nie­mals gelöst wer­den. Doch auch das post­hum ent­stan­de­ne Por­trait von Mar­ga­re­te Meußd­oef­fer, wel­ches in die­ser Woche von den Freun­den der Plas­sen­burg als Leih­ga­be in die Dau­er­aus­stel­lung des Land­schafts­mu­se­um Ober­main über­ant­wor­tet wur­de, gibt nach wie vor Rät­sel auf.

Im Jahr 2021 tauch­te das Por­trait mit der Bezeich­nung „Ober­schich­ten Por­trait“ im Mün­che­ner Kunst­han­del auf. Dort wur­de es von den Freun­den der Plas­sen­burg ent­deckt und wegen der Plas­sen­burg im Hin­ter­grund des Bil­des erwor­ben. Im Fol­ge­jahr 2022 wur­de dann unter Ein­be­zie­hung der Kulm­ba­cher Bevöl­ke­rung sowie über­re­gio­nal nach der Iden­ti­tät der bis dahin unbe­kann­ten, geheim­nis­vol­len Dame gesucht. Im Som­mer 2022 wur­de das Geheim­nis dann gelüf­tet – die Dame stell­te sich als Per­sön­lich­keit der Kulm­ba­cher Indu­stri­el­len Haute­vo­lee der 1920er Jah­re mit durch­aus erhöh­tem Bekannt­heits­grad her­aus. So hat­ten die merk­wür­di­gen Umstän­de um das Able­ben Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fers damals Pro­zess­ak­ten wie auch die Zei­tun­gen gefüllt. Letz­te­res tun sie in regel­mä­ßi­gen Abstän­den bis heu­te, die „Mord-Vil­la“ am Schieß­gra­ben gru­selt vie­le Kulm­ba­cher nach wie vor.

Und wie soll­te es anders sein? Auch das Por­trait an sich gibt eben­falls Rät­sel auf. So wur­de es zwar bereits 1929 beauf­tragt aber erst 1930 fer­tig gestellt – da war Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fer bereits tot. Im Bild las­sen sich Über­ma­lun­gen und Retu­schen erken­nen, die den Betrach­ter spe­ku­lie­ren las­sen, was dort ursprüng­lich dar­ge­stellt war. Eins zumin­dest ist klar, wie Muse­ums­lei­tung Nina Schip­kow­ski erklärt: „Das Bild­nis Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fers befand sich schon ein­mal im Besitz des Land­schafts­mu­se­ums Ober­main. Ein Rück­ga­be­ver­merk in den Akten des Muse­ums belegt die­sen Umstand ein­deu­tig.“ In den 1990er Jah­ren hat­te der dama­li­ge Muse­ums­lei­ter Dr. Möss­ner begon­nen eine Samm­lung zur Indu­strie­ge­schich­te Kulm­bachs auf­zu­bau­en. Mög­li­cher­wei­se war das Por­trait der Unter­neh­mer­gat­tin für eine zukünf­ti­ge Dau­er­aus­stel­lung vor­ge­se­hen und wur­de zurück­ge­ge­ben, als die­se nicht rea­li­siert wur­de. Peter Weith von den Freun­den der Plas­sen­burg freut sich jeden­falls: „Schön, dass wir dafür sor­gen konn­ten, dass das Por­trait von Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fer sei­nem Schick­sal schluss­end­lich doch nicht ent­gan­gen ist und nun sei­nen Platz in der Muse­ums­aus­stel­lung auf der Plas­sen­burg gefun­den hat.“

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann Ingo Leh­mann ist den Freun­den der Plas­sen­burg dank­bar für ihren Ein­satz um das Kunst­werk: „Dass sich plötz­lich eine gan­ze Regi­on für ein Kunst­werk inter­es­siert und auf Spu­ren­su­che begibt, das ist schon etwas Bemer­kens­wer­tes. Umso grö­ßer war dann die Freu­de, als geklärt wer­den konn­te, wer die bis dahin unbe­kann­te Dame wirk­lich war. Und dass noch immer nicht alle Umstän­de und Ein­zel­hei­ten um die Per­sön­lich­keit der Mar­ga­re­te Meuß­doerf­fer, aber auch um das Por­trät an sich geklärt sind, macht die gan­ze Geschich­te doch immer noch ein biss­chen span­nen­der“, erklärt der OB.

