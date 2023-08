NEUN­KIR­CHEN AM BRAND, LKR. FORCH­HEIM. Mon­tag­mit­tag ver­starb eine 72-jäh­ri­ge Frau, nach­dem sie mit ihrem Fahr­rad auf der Fahr­bahn gestürzt war. Die Ursa­che des Stur­zes ist noch unklar.

Am Mon­tag, 14. August 2023, gegen 10.45 Uhr, stürz­te eine Frau mit ihrem Fahr­rad in der Wein­gas­se in Neun­kir­chen am Brand und blieb regungs­los am Boden lie­gen. Ein Pas­sant lei­ste­te erste Hil­fe, bis die Beam­ten der Poli­zei Forch­heim und der Ret­tungs­dienst ein­tra­fen. Trotz der Reani­ma­ti­ons­ver­su­che ver­starb die 72-Jäh­ri­ge noch an der Unfall­stel­le. Die Ursa­che des Stur­zes ist noch unklar und wird im Rah­men einer rechts­me­di­zi­ni­schen Unter­su­chung ermit­telt. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen schlie­ßen die Beam­ten ein Fremd­ver­schul­den aus.