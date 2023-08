Die SPD Bay­reuth Stadt und Land lädt am 24. August um 19:00 Uhr ganz herz­lich zum Som­mer­fest in die Lam­pe­rie (Fried­rich­stra­ße 13) in Bay­reuth ein.

Als beson­de­rer Gast wird der Gene­ral­se­kre­tär der SPD Kevin Küh­nert erwar­tet. Nach einer kur­zen Ein­füh­rungs­re­de ste­hen Kevin Küh­nert und Land­tags­kan­di­dat Halil Tas­de­len für Fra­gen und den per­sön­li­chen Kon­takt zur Ver­fü­gung. Außer­dem war­ten ein Fass Frei­bier, eine Tom­bo­la sowie ein gesel­li­ger Abend auf die Gäste.

Um Anmel­dung unter kuehnertkommt@​spd-​bayreuth.​de wird gebe­ten. Natür­lich ist auch jeder spon­ta­ne Gast herz­lich willkommen.