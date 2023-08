In einer par­tei­über­grei­fen­den Initia­ti­ve für die Ener­gie­wen­de in Bay­ern hat mehr als ein Fünf­tel der 2.000 Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster im Frei­staat sei­ne Unter­schrift unter den Bür­ger­mei­ster­ap­pell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ gesetzt. Die­se bemer­kens­wer­te Unter­stüt­zung unter­streicht den gemein­sa­men Wunsch nach bes­se­ren Rah­men­be­din­gun­gen und poli­ti­scher Unter­stüt­zung für den beschleu­nig­ten Aus­bau von Wind­kraft­an­la­gen in Bay­erns Gemein­den. Heu­te hat Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder den Appell per­sön­lich entgegengenommen.

Der Bür­ger­mei­ster­ap­pell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ für die kom­mu­na­le Ener­gie­wen­de in Bay­ern ermu­tigt die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung nach­drück­lich dazu, die Ent­wick­lung von Wind­kraft­pro­jek­ten in Bay­ern zu för­dern und die not­wen­di­gen Rah­men­be­din­gun­gen zu schaf­fen. Die Unter­zeich­ne­rin­nen und Unter­zeich­ner sind zuver­sicht­lich, dass sie von der Staats­re­gie­rung auf ihrem Weg kraft­voll unter­stützt werden.

Iris Harms, Bür­ger­mei­ste­rin der Gemein­de Küh­len­thal und Mit­in­itia­to­rin des Appels, sagt: „Ich betei­li­ge mich am Bür­ger­mei­ster­ap­pell, weil ich es sehr wich­tig fin­de, dass Ener­gie vor Ort und dezen­tral erzeugt wird. Ener­gie wird immer gebraucht, per­spek­ti­visch noch mehr und was vor Ort pro­du­ziert wird, bringt die Wert­schöp­fung in die Gemeinden.“

Die Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster sind über­zeugt davon, dass Wind­ener­gie nicht nur zur Redu­zie­rung von CO2-Emis­sio­nen bei­trägt und somit zum Errei­chen der baye­ri­schen Kli­ma­zie­le bis 2040, son­dern auch wirt­schaft­li­che Chan­cen für baye­ri­sche Kom­mu­nen eröff­net. Loka­le Wind­kraft­pro­jek­te kön­nen nicht nur eine zuver­läs­si­ge Ener­gie­quel­le dar­stel­len, son­dern auch Arbeits­plät­ze schaf­fen und die regio­na­le Infra­struk­tur stärken.

„Als Bür­ger­mei­ste­rin vom Ener­gie­dorf Wild­polds­ried betei­li­ge ich mich ger­ne am Appell, weil sich bei uns seit vie­len Jah­re gezeigt hat: Öko­no­mie und Öko­lo­gie zusam­men mit Bür­ger­be­tei­li­gung zu den­ken, schafft Akzep­tanz und ist die Basis zum Erfolg“, begrün­det Mit­in­itia­to­rin Rena­te Denif­fel ihre Unter­stüt­zung. Wei­ter sagt sie: „Der Wind schickt kei­ne Rech­nung. Wir kön­nen die Ener­gie hier vor Ort erzeu­gen, sie ver­brau­chen und besten­falls auch spei­chern. Gemein­sam mit der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung kön­nen wir in unse­ren Kom­mu­nen viel bewe­gen und das gesetz­te Ziel der Kli­ma­neu­tra­li­tät im Frei­staat bis 2040 erreichen.“

Der Appell for­dert die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung auf, mit allen Mit­teln für den beschleu­nig­ten Aus­bau erneu­er­ba­rer Hei­mat­en­er­gien in Bay­erns Gemein­den, ins­be­son­de­re von Wind­ener­gie­an­la­gen, ein­zu­tre­ten. 432 Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster aus Bay­ern haben den Appell bis zum 7. August 2023 unter­zeich­net – das ent­spricht einem Fünf­tel aller kom­mu­na­len Ober­häup­ter im Frei­staat. Gestar­tet wur­de der Appell Anfang Mai 2023. Ins­be­son­de­re set­zen die Unter­zeich­ne­rin­nen und Unter­zeich­ner ein star­kes Signal für den Aus­bau der loka­len Wind­kraft, die als unver­zicht­ba­re Quel­le für sau­be­re Ener­gie und als Motor für regio­na­le Wert­schöp­fung betrach­tet wird.

Alt­bür­ger­mei­ster und Mit­in­itia­tor des Appells Hel­mut Krä­mer aus Markt Hei­li­gen­stadt in Ober­fran­ken kom­men­tiert den Erfolg des Appells: „Dass so vie­le Bür­ger­mei­ster unter­schrie­ben haben ist ein star­kes Signal dafür, dass wir Kom­mu­nal­po­li­ti­ker bereit sind, die Ener­gie­wen­de umzu­set­zen. Dazu brau­chen wir die poli­ti­sche Unter­stüt­zung der Staats­re­gie­rung, der Regie­rungs­prä­si­den­ten und vor allem die Unter­stüt­zung der Land­rä­te vor Ort. Für die­se Unter­stüt­zung appel­lie­ren wir als ‚Zusam­men erfolg­reich erneuerbar‘.“