Für Schnell­ent­schlos­se­ne gibt noch Rest­plät­ze für eine Zeit­rei­se zwi­schen gestern und heu­te. Dabei kön­nen Mädels und Jungs ab 6 Jah­ren am 23. August in die Welt von gestern schnup­pern u. spä­ter aus­pro­bie­ren, ob man sei­nen Augen immer trau­en darf. Zuerst fährt die Grup­pe nach Bad Winds­heim und darf selbst ent­we­der But­ter her­stel­len, oder eine Gemü­se­sup­pe kochen. Natür­lich wird das But­ter­brot und die selbst­ge­mach­te Gemü­se­sup­pe anschlie­ßend auch ver­zehrt. Egal ob „Von der Kuh zum But­ter­brot“ oder „Küche, Kochen, Vor­rats­hal­tung“; es wird inter­es­sant und infor­ma­tiv. Anschlie­ßend geht es nach Din­kels­bühl in das Muse­um der 3. Dimen­si­on. Was sich hin­ter Holo­gra­fie, Ste­reo­sko­pie und Lamel­len­bil­der ver­steckt, ob und was eine opti­sche Täu­schung ist und was das Magic Eye sein soll, das und vie­les mehr erfah­ren Kin­der in die­sem Haus. Denn wer weiß schon was PHS­Co­lo­gra­phy ist und was ein India­ner und die Hoh­le Mas­ke gemein­sam haben.

Anmel­dun­gen gibt es zum Down­load auf der Home­page www​.kjr​-lich​ten​fels​.de oder kön­nen beim Kreis­ju­gend­ring ange­for­dert wer­den. Die Tele­fon­num­mer ist 09571/940603.