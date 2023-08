Vie­le Ban­ken zie­hen mit ihren Ange­bo­ten ver­mehrt in den Online-Bereich um und stel­len, als Alter­na­ti­ve zum Besuch der Filia­le vor Ort, Online-Ban­king zur Ver­fü­gung. Die Über­prü­fung des Kon­to­stan­des, das Durch­füh­ren von Über­wei­sun­gen sowie das Ein­rich­ten von Dau­er­auf­trä­gen ist bequem von zuhau­se mög­lich. Zu die­sem The­ma lädt das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te am Diens­tag, 05. Sep­tem­ber zu einem infor­ma­ti­ven und prak­tisch-anlei­ten­den Vor­trag ein. Ab 19 Uhr gibt Gre­gor Bie­der­mann, ein aner­kann­ter Trai­ner für Ver­brau­cher­bil­dung, einen Ein­stieg in das Online-Ban­king und spricht dabei über tech­ni­sche Vor­rau­set­zun­gen, Vor­tei­le, Nach­tei­le und Risi­ken. Außer­dem erläu­tert er anhand eines Demo-Kon­tos anschau­lich, wie Online-Ban­king funk­tio­niert und was zu beach­ten ist.

Ver­an­stal­tungs­ort ist der Semi­nar­raum im Hof, Evan­ge­li­sches Zen­trum Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Str. 24, 95444 Bay­reuth. Eine schrift­li­che Anmel­dung wird bis 04.09. unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/5606810 erbe­ten. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den erwünscht. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.