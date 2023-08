Senior*innen lesen für Senior*innen geht in die näch­ste Run­de. Beim näch­sten Ter­min am Mitt­woch, 16. August 2023, wird eine pro­mi­nen­te Gast­le­se­rin zu uns in die Fischer­gas­se 4 kom­men: Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml. Die gebür­ti­ge Hall­stadterin nimmt sich an die­sem Tag Zeit für die Senior*innen ihrer „Hei­mat­ge­mein­de“.

VOR­LE­SEN, ZUHÖ­REN, UNTERHALTEN

Die Hall­stadterin Wal­traud Brix hat die­se Ver­an­stal­tungs­rei­he vor weni­gen Mona­ten ins Leben geru­fen. Völ­lig zwang­los kön­nen Inter­es­sier­te zu den Ter­mi­nen kom­men, aus ihren Lieb­lings­wer­ken vor­le­sen oder ein­fach zuhö­ren und sich unter­hal­ten. Dazu gibt’s eine Tas­se Kaf­fee und Kekse.