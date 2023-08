Zukunfts­pfa­de – erkun­den, navi­gie­ren, vorangehen

25.–27.September 2023 im Semi­nar­haus Deinsdorf

„Zukunfts­pfa­de“ ist die Wei­ter­bil­dung für Men­schen, die sich aktiv für eine sozi­al gerech­te und öko­lo­gisch sta­bi­le Zukunft enga­gie­ren – in ihrem per­sön­li­chen Umfeld und in Unter­neh­men, öffent­li­chen Insti­tu­tio­nen, Ver­bän­den und gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­tio­nen. Du fragst Dich: Was braucht es wirk­lich, um ech­te Trans­for­ma­ti­on zu beför­dern? Was sind wirk­sa­me Hebel für den gesell­schaft­li­chen Wan­del? Wor­an kann ich mich in tur­bu­len­ten Zei­ten ori­en­tie­ren? Wie wer­de ich (mein Team, mei­ne Orga­ni­sa­ti­on und mei­ne Netz­wer­ke) wirk­sa­mer in der Welt? Wir laden Dich ein an einen wun­der­ba­ren Ort zu einer drei­tä­gi­gen inspi­rie­ren­den und ermu­ti­gen­den Lern­rei­se, um Ant­wor­ten auf die­se und ähn­li­che Fra­gen zu fin­den. Ler­ne in Gemein­schaft, tan­ke Kraft, arbei­te an den Din­gen, die dir selbst am Her­zen lie­gen, expe­ri­men­tie­re mit allen Sin­nen, pro­bie­re Neu­es aus und ent­wicke­le kon­kre­te Ideen für die Umset­zung in dei­nen All­tag. Ler­ne Zukunfts­kom­pe­ten­zen, hilf­rei­che Denk­an­sät­ze und Hal­tun­gen, kraft­vol­le Stra­te­gien und hand­fe­ste Prak­ti­ken aus dem Trans­for­ma­ti­ons­kom­pass ken­nen, um

dich selbst weiterzuentwickeln

eine neue Kul­tur des Mit­ein­an­ders in Teams zu entwickeln

in Orga­ni­sa­tio­nen und Netz­wer­ken sinn­voll zu wirken

Gesell­schaft­li­chen Wan­del zu gestalten.

So kannst Du gestärkt und mit neu­er Moti­va­ti­on, fri­schen Ideen und Unterstützer:innen dei­ne eige­nen Zukunfts­pfa­de erkun­den, navi­gie­ren und vor­an gehen.

Mehr Infos zu den Inhal­ten, Anrei­se, Kosten und Anmel­de­bo­gen unter: https://​forum1​punk​t5​.de/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​3​/​0​7​/​E​i​n​l​a​d​u​n​g​-​Z​u​k​u​n​f​t​s​p​f​a​d​e​-​T​r​a​n​s​f​o​r​m​a​t​i​o​n​-​g​e​s​t​a​l​t​e​n​.​pdf

Ver­an­stal­tungs­ort: Semi­nar­haus Deins­dorf e.V., Deins­dorf 2, Wei­gen­dorf, 91249 (Hers­brucker Schweiz)

Kosten: Kurs­ge­bühr für Selbstzahler:innen 583,10€ ; Kurs­ge­bühr für Orga­ni­sa­tio­nen 714€

Zei­ten: Mon­tag, 25.09.: 13.00 – 19 Uhr; Diens­tag, 26.09.: 9.00 – 17.30 Uhr; Mitt­woch, 27.09.: 9.00 – 15.00 Uhr ;

Anmel­dung: Teil­nah­me bis 20.09.2023 an mail@​brittaheine.​com

Hin­ter­grund­in­for­ma­ti­on & Koope­ra­ti­on auf der forum1.5 Web­site unter Real­la­bo­re – Pro­jek­te – Zukunftspfade.

https://​forum1​punk​t5​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​p​f​a​de/