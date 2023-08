Der Kli­ma­wan­del ist in aller Mun­de und wird oft hoch emo­tio­nal dis­ku­tiert. Vie­le haben inzwi­schen gro­ße Sor­gen um die Gegen­wart und Zukunft. Die einen wer­den bei dem The­ma immer zurück­ge­zo­ge­ner, ande­re gesell­schafts­po­li­tisch aktiv. Und obwohl es unzäh­li­ge Infor­ma­tio­nen dazu gibt, ist man oft dar­auf ange­wie­sen, selbst zu recher­chie­ren und die Fak­ten für sich zu sor­tie­ren. In die­sen Vor­trä­gen, die mehr­mals ange­bo­ten wer­den, wer­den Grund­la­gen der Kli­ma­kri­se betrach­tet und die Mög­lich­kei­ten aus­ge­lo­tet, die jeder Ein­zel­ne hat, sich für eine posi­ti­ve Kli­ma­zu­kunft ein­zu­set­zen. Dabei geht es nicht um Be- oder Ver­ur­tei­lung, son­dern dar­um, sich ein Bild zu machen und Hand­lungs­mög­lich­kei­ten zu ent­decken und abzu­wä­gen. Denn Ver­än­de­rung ist nötig, mög­lich und gut. Die Refe­rie­ren­den mit wis­sen­schaft­li­cher Exper­ti­se stam­men aus ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Initia­ti­ven, die sich für eine nach­hal­ti­ge Zukunft ein­set­zen. Dar­un­ter auch Müt­ter und Väter, deren Kin­der Fra­gen haben, denen wir uns alle als Gesell­schaft stel­len müs­sen. An den Aben­den besteht die Mög­lich­keit, den Unsi­cher­hei­ten nachzugehen.

Team:

Dr. Ste­fan Holz­heu, Wis­sen­schaft­ler am Bayreuther

Zen­trum für Öko­lo­gie und Umwelt­for­schung, Uni Bayreuth

Dr. Cor­ne­lia Huth, Ökotrophologin

Kla­ra Otto, Stu­den­tin im Master „Glo­bal Food,

Nut­ri­ti­on and Health“, Uni­ver­si­tät Bayreuth

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht

Mit­ver­an­stal­ter: Bünd­nis für Kli­ma- und Arten­schutz Bay­reuth; forum 1.5

Hin­weis:

Im Tran­si­ti­on-Haus Bay­reuth gibt es eine län­ger­fri­sti­ge Grup­pe, die sich regel­mä­ßig im per­sön­li­chen Aus­tausch mit dem The­ma beschäf­tigt: https://​tran​si​ti​on​-bay​reuth​.de/​k​l​i​m​a​g​e​f​u​e​h​le/

Ter­mi­ne Prä­senz & Online:

Prä­senz­ter­min: Mon­tag, 25.09.2023 / Diens­tag, 07.11.2023 und 27.02.2024

Online­ter­min: Diens­tag, 24.10.2023 / Mon­tag, 15.01.2024

Beginn jeweils um 19.00 Uhr; Semi­nar­raum im Hof, Evan­ge­li­sches Zen­trum Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Str. 24, 95444 Bayreuth