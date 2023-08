Gemein­wohl­öko­no­mie – Regio­nal­grup­pe Bayreuth

Das The­ma Gemein­wohl­öko­no­mie kommt immer deut­li­cher in der Gesell­schaft an. Denn mehr und mehr Men­schen füh­len sich unwohl mit den Fol­gen des „Wachs­tums­zwangs“ unse­res Wirt­schafts­sy­stems. Aber es gibt Alter­na­ti­ven wie zum Bei­spiel das Kon­zept der Gemein­wohl­öko­no­mie (GWÖ), das von Chri­sti­an Fel­ber in sei­nem gleich­na­mi­gen Buch ein­drück­lich beschrie­ben wird. Inzwi­schen gibt es eine brei­te Bewe­gung enga­gier­ter Men­schen und (Regional)Gruppen, die die Inhal­te der GWÖ bekann­ter machen. Auch in Bay­reuth kann man sich in der Regio­nal­grup­pe Bay­reuth mit der GWÖ-Idee aus­ein­an­der­set­zen und Impul­se und Mög­lich­kei­ten der Umset­zung vor Ort sowie im per­sön­li­chen Leben erhal­ten. Bei den zwei­mo­na­ti­gen Ter­mi­nen tref­fen sich Men­schen, die in Grund­zü­gen schon von der GWÖ-Idee wis­sen und kon­kre­te Umset­zun­gen und Ver­an­stal­tun­gen wie Pra­xis-Work­shops für die Regi­on pla­nen, aber auch am frei­den­ken­den Aus­tausch zu GWÖ inter­es­siert sind und mit­ein­an­der neue Ideen ent­wickeln wollen.

Neu­in­ter­es­sen­ten mögen bit­te kurz Kon­takt mit Orga­ni­sa­tor Tho­mas Groß auf­neh­men, damit vor­ab Details & Fra­gen geklärt wer­den können.

Ter­min und Ort

Ter­min: Don­ners­tag, 28.09.2023 und 23.11.2023 jeweils von 18.00 – 20.00 Uhr (alle 2 Mona­te) im Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.v. (Bay­reuth) Semi­nar­raum 2.Stock;

Lei­tung Tho­mas Groß, Koor­di­na­tor Regio­nal­grup­pe GWÖ Bay­reuth, Coach, Unternehmensberater

Kosten Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht

Hin­weis

Ansprech­part­ner: Tho­mas Groß, Tel. 015 111 555 701 (GWÖ Regio­nal­grup­pe Bay­reuth)

Zwei Bay­reu­ther Unter­neh­men haben ihre Gemein­wohl-Bilan­zie­rung abge­schlos­sen: Objekt-Ser­vice Roland Blech­schmidt (Gold­kro­nach) und Geo­Team Gesell­schaft für umwelt­ge­rech­te Land- und Was­ser­wirt­schaft (Bay­reuth)

Koope­ra­ti­on: forum1.5 & Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V.