BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag ergau­ner­ten zwei Trick­die­be eine hoch­wer­ti­ge Arm­band­uhr im Baben­ber­ger Vier­tel. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Schon seit eini­ger Zeit hat­te eine Bam­ber­ge­rin eine Steh­lam­pe in einer Tages­zei­tung als „Zu ver­schen­ken“ inse­riert. Auf die­ses Inse­rat hin mel­de­ten sich zwei Män­ner bei der Eigen­tü­me­rin. Sie ver­ein­bar­ten mit ihr einen Ter­min zur Abho­lung am Frei­tag­nach­mit­tag. In der Woh­nung der Rent­ne­rin ebb­te ihr Inter­es­se an der Lam­pe aber plötz­lich ab. Statt­des­sen ver­wickel­ten sie die Dame in ein län­ge­res Gespräch bevor sie die Woh­nung ver­lie­ßen. Kurz dar­auf muss­te die Dame fest­stel­len, dass eine hoch­wer­ti­ge Arm­band­uhr aus ihrem Schlaf­zim­mer fehl­te. Ihr Wert wird auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt. Unter­des­sen konn­ten die bei­den Gau­ner uner­kannt mit einem wei­ßen Trans­por­ter fliehen.

Die Män­ner wer­den wie folg­te beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 23 Jah­re alt

Etwa 175 Zen­ti­me­ter groß

Kräf­ti­ge Statur

2‑Ta­ge-Bart

Beklei­det mit einer kur­zen hell­brau­nen Hose

Männ­lich

Zir­ka 28 Jah­re alt

Etwa 165 Zen­ti­me­ter groß

Schlan­ke Statur

Kein Bart

Beklei­det mit einer lan­ge Jeanshose

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Wer hat am Frei­tag zwi­schen 14 Uhr und 16 Uhr die bei­den Täter im Bereich Im Sück­lein bemerkt? Wer kann Anga­ben zum Flucht­fahr­zeug machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.