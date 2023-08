Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

Die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei muss­ten am Don­ners­tag gleich meh­re­re Laden­dieb­stäh­le auf­neh­men. In zwei Fäl­len hat­ten die Täter im grö­ße­ren Stil zugeschlagen.

Im Lau­fe des Don­ners­tags erreich­ten die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei ins­ge­samt fünf Mit­tei­lun­gen über Laden­dieb­stäh­le in unter­schied­li­chen Geschäf­ten der Erlan­ger Innen­stadt. Wäh­rend sich der Ent­wen­dungs­scha­den in drei Fäl­len im nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Bereich beweg­te, mach­ten die Laden­die­be in den übri­gen Fäl­len gro­ße Beute.

Kurz vor 15 Uhr ent­wen­de­te eine 19-jäh­ri­ge Frau in Beglei­tung eines 39- jäh­ri­gen Man­nes aus einem Geschäft in der Erlan­ger Innen­stadt Par­fum im Wert von knapp 250 Euro. Der Laden­de­tek­tiv beob­ach­te­te, wie der Mann sei­ner Beglei­te­rin das Par­fum in die Tasche steck­te. Anschlie­ßend ver­lie­ßen die bei­den Per­so­nen das Geschäft ohne die Duft­wäs­ser­chen zu bezahlen.

Dem geschul­ten Auge eines Kauf­haus­de­tek­ti­ves, der pri­vat in der Stadt unter­wegs war, ist es zu ver­dan­ken, dass zwei Frau­en beim Dieb­stahl von Schu­hen ertappt wer­den konn­ten. Die bei­den Frau­en im Alter von 17 und 42 Jah­ren ent­wen­de­ten in einem Schuh­ge­schäft zwei Paar Schu­he. Bei der Durch­su­chung der bei­den Frau­en fand die Poli­zei noch wei­te­res Die­bes­gut aus einem Erlan­ger Waren­haus. Der Wert der ent­wen­de­ten Gegen­stän­de beläuft sich auf 220 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Erd­gas­lei­tung bei Bau­ar­bei­ten beschädigt

Utten­reuth. Bei Stra­ßen­bau­ar­bei­ten wur­de am 10.08.23, gegen 10:15 Uhr, eine Gas­haupt­lei­tung im Bereich der Erlan­ger Stra­ße / Marl­off­stei­ner Stei­ner durch einen Bag­ger beschä­digt. Auf­grund des Gas­aus­tritts wur­den durch Kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und der Poli­zei umge­hend Absperr­maß­nah­men getrof­fen, sodass es zu kurz­zei­ti­gen Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen kam. Die beschä­dig­te Lei­tung wur­de durch den zustän­di­gen Ener­gie­ver­sor­ger wie­der zeit­nah repa­riert. Zwei Per­so­nen wur­den durch den eben­falls vor Ort befind­li­chen Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich in ein Kran­ken- haus gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Rad­fah­re­rin von Pkw zu Fall gebracht

Bei einem Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag­nach­mit­tag im Grei­en­dor­fer Weg in Höch­stadt wur­de eine 46jährige Renn­rad­fah­re­rin von einem 42jährigen Pkw-Fah­rer ange­fah­ren und vom Fahr­rad gesto­ßen. Die Frau wur­de mit einer Platz­wun­de und Schür­fun­gen vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht. Der Auto­fah­rer woll­te von einer Grund­stücks­zu­fahrt über den Rad- und Fuß­weg in den Grei­en­dor­fer Weg ein­fah­ren und über­sah die von rechts kom­men­de Rad­le­rin. Neben den Ver­let­zun­gen der Frau ent­stand am Pkw und am Fahr­rad Scha­den in Höhe von geschätzt je 1000 Euro.

Auto zer­kratzt

Der Pkw eines Höch­stadter Bür­gers wur­de in der Zeit von Mitt­woch 18.00 Uhr bis Don­ners­tag 11.00 Uhr im Lapp­a­cher Weg von einem unbe­kann­ten Täter rings­her­um zer­kratzt und mit einem Schimpf­wort ver­se­hen, das er in die Motor­hau­be kratz­te. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung und nimmt Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Unfall­flucht

Ein sil­ber­far­be­ner VW Polo wur­de in der Zeit von Mitt­woch 17.00 Uhr bis Don­ners­tag 10.00 Uhr in der St.-Georg-Straße in Höch­stadt ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher, der even­tu­ell mit einem blau­en Rol­ler unter­wegs war, fuhr davon, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. An dem gepark­ten Auto ent­stand ein Scha­den in Höhe von 2000 Euro. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und nimmt Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.