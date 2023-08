In Münch­berg gibt es eine neue Park­an­la­ge. Die­se ist jetzt vom Land­kreis Hof an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Münch­berg über­ge­ben worden.

Auf einer Flä­che von ins­ge­samt 13.000 m² ist in den ver­gan­ge­nen Wochen auf dem ehe­ma­li­gen land­wirt­schaft­li­chen Are­al an der Hin­te­ren Höhe eine Art grü­ne Lun­ge mit Wegen, Sitz­flä­chen und Bepflan­zung entstanden.

Hin­ter­grund der Gestal­tung der Anla­ge ist die schritt­wei­se Erwei­te­rung der Kli­ni­ken Hoch­fran­ken am Stand­ort Münch­berg. Da im Zuge des­sen auch ein Teil des Stadt­parkes für die Neu­ge­stal­tung genutzt wird, wur­den an der Hin­te­ren Höhe Aus­gleichs­flä­chen geschaf­fen, die für die Bevöl­ke­rung in viel­fäl­ti­ger Wei­se genutzt wer­den können.

Die Arbei­ten dazu haben Ende April die­ses Jah­res mit Baum­pflan­zun­gen begon­nen. Neben zahl­rei­chen Bäu­men wur­de in Abstim­mung mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de im Land­rats­amt Hof eine Viel­zahl an hei­mi­schen Sträu­chern, Blüh­flä­chen, Grä­sern und Stau­den gepflanzt und somit ein Are­al mit hoher Auf­ent­halts­qua­li­tät geschaffen.

„Wir haben an der Hin­te­ren Höhe in Münch­berg eine Flä­che ange­legt, die in natur­schutz­fach­li­cher Hin­sicht eine Aus­gleichs­flä­che ist, dar­über hin­aus aber auch in der Frei­zeit von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ange­nom­men wer­den soll. Das 1,3 Hekt­ar gro­ße Are­al lädt sowohl zum Lau­fen, als auch zum Ver­wei­len ein. Dabei war uns wich­tig, dass wir bei­spiels­wei­se bei den Sitz­bän­ken auf hei­mi­sches Mate­ri­al zurück­ge­grif­fen haben. Ich glau­be, und das hat der Ter­min der offi­zi­el­len Über­ga­be gezeigt, dass die neu gestal­te­te Hin­te­re Höhe von den Münch­ber­ge­rin­nen und Münch­ber­gern gut in Anspruch genom­men wird“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Der Münch­ber­ger Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Zuber ergänzt: „Es war schön zu sehen, dass die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger schon fla­niert sind, sie sind erst­mals zum nun frei­ge­leg­ten Haber­bach run­ter­ge­stie­gen, haben die Bän­ke bela­gert und uns die Reso­nanz gege­ben, dass es wirk­lich sehr gelun­gen ist, was an der Hin­te­ren Höhe geschaf­fen wur­de. Natür­lich sind durch die Bau­maß­nah­me am Kli­ni­kum Flä­chen weg­ge­fal­len, aber es ist eine wich­ti­ge Infra­struk­tur­maß­nah­me, das Kli­ni­kum hier am Ort zu erhal­ten und die Gesund­heits­ver­sor­gung zu stär­ken. Des­halb ist es ent­schei­dend, dass die Aus­gleichs­flä­che mit einer gewis­sen Wer­tig­keit, Nach­hal­tig­keit und Grö­ßen­ord­nung geschaf­fen wur­de und für die Bür­ger als grü­ner Tritt­stein auf dem Weg in die Hin­te­ren Höhe erleb­bar wird.“

Zen­tra­les Ele­ment der Anla­ge sind zwei Wege­ova­le, die sich in der Mit­te kreu­zen. Dort wur­den Lin­den gepflanzt sowie Sitz­mög­lich­kei­ten aus gebrauch­ten Natur­stein­qua­dern aus den Bestän­den der Stadt Münch­berg geschaf­fen. Ent­lang der Wege­ova­le und an den bei­den Plät­zen auf der West- und Ost­sei­te wur­den Sitz­mau­ern aus Natur­stein­qua­dern mit Holz­auf­la­ge ange­ord­net, die durch einen Per­spek­tiv­wech­sel unter­schied­li­che und neue Aus­blicke in die Land­schaft oder auch in die Stadt bie­ten. Rund um die bei­den Plät­ze wur­den, wie auch im Bereich der Bän­ke, Pflanz­bee­te über­wie­gend gebiets­ei­ge­nen Stau­den und Grä­sern angelegt.

Die Münch­ber­ge­rin­nen und Münch­ber­ger konn­ten sich im Vor­feld im Rah­men der öffent­li­chen Aus­le­gung selbst mit Ideen in den Gestal­tungs­pro­zess ein­brin­gen. So wur­de unter ande­rem ange­regt, den Haber­bach, bis­lang ent­lang der Stra­ße ver­rohrt war, zu rena­tu­rie­ren. Die­ser wur­de in die neu­ge­stal­te­te Flä­che inte­griert und mit­tels einer Sitz­stu­fen­an­la­ge aus gebrauch­ten Natur­stein­qua­dern aus den Bestän­den der Stadt Münch­berg zugäng­lich und erleb­bar gemacht.

Die nörd­lich ange­ord­ne­te Pflan­zung aus gebiets­ei­ge­nen Sträu­chern schafft neue Lebens­räu­me für Flo­ra und Fau­na und schirmt gleich­zei­tig den Bereich von der Stra­ße „Hin­te­re Höhe“ ab.

Die bei­den Wege­ova­le wur­den beid­sei­tig mit ins­ge­samt früh‑, mittel‑, und spät­blü­hen­den Obst­bäu­men, dar­un­ter Apfel‑, Birnen‑, Kirsch- und Zwetsch­ge­n­bäu­me, bepflanzt. 30 Obst-Halb­stäm­me wur­den dabei über die Kreis­fach­be­ra­tung zur Ver­fü­gung gestellt, elf Obst­bäu­me wur­den von Land­kreis finan­ziert. Sobald die Bäu­me Früch­te tra­gen, ste­hen die­se der Bevöl­ke­rung zum Naschen zur Ver­fü­gung. Dar­über hin­aus wur­den ins­ge­samt acht Laub­bäu­me (Lin­den und Bir­ken) sowie eine Viel­zahl an hei­mi­schen Sträu­chern, Stau­den und Grä­sern gepflanzt.

Die wei­te­ren Berei­che der bis­her land­wirt­schaft­lich genutz­ten Wie­se blei­ben erhal­ten und wer­den dau­er­haft aus­ge­ma­gert. D.h. es erfolgt kei­ne Dün­gung, um eine arten­rei­che Wie­se mit einem hohen Anteil an Blüh­pflan­zen zu gewinnen.

Alle Wege- und Platz­flä­chen wur­den mit Belä­gen in was­ser­durch­läs­si­ger Bau­wei­se erstellt. Die Plät­ze und Zugän­ge von der Stra­ße erhiel­ten einen Belag aus gebrauch­tem Gra­nit­pfla­ster. Der Zugang zur Anla­ge erfolgt über eine Que­rungs­hil­fe sowie Bord­stein­ab­sen­kun­gen bar­rie­re­frei, die Que­rung ist in der Nähe des Orts­aus­gangs an den vor­han­de­nen Fuß­weg angebunden.

Durch die Über­stel­lung mit einer Baum­rei­he aus Bir­ken-Hoch­stäm­men wur­de zugleich eine opti­sche Anbin­dung des Are­als an die Stadt und ein grü­nes „Entrée“ geschaffen.