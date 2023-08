Inter­es­san­te fach­li­che Ein­blicke und unter­halt­sa­me Momen­te in gesel­li­ger Run­de hat es beim ach­ten Tref­fen der Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten des Land­krei­ses Coburg gege­ben. 12 der 13 Medi­zin-Sti­pen­dia­ten waren vor Ort und selbst der zwei­jäh­ri­ge Nach­wuchs einer vom Land­kreis unter­stütz­ten Stu­den­tin durf­te sich beim Rah­men­pro­gramm in der Bould­er-Hal­le beweisen.

Zuvor lern­ten die ange­hen­den Medi­zi­ner zwei Fall­bei­spie­le in der Haus­arzt­pra­xis von Dr. Micha­el Rudolph in Unter­sie­mau ken­nen – ver­bun­den mit der Erfah­rung, wie viel Dia­gno­stik in der All­ge­mein­arzt­pra­xis mög­lich ist.

Dr. Micha­el Rudolph und sein Team ermög­lich­ten einen inter­es­san­ten Ein­blick in die Pra­xis. Die­ser war für die Stu­die­ren­den zwi­schen vier­tem Seme­ster und drit­tem Staats­examen – aber auch für die Ärz­tin und den Arzt, die sich bereits in der Fach­arzt­wei­ter­bil­dung zum All­ge­mein­me­di­zi­ner befin­den – sehr span­nend und auf­schluss­reich. Dr. Micha­el Rudolph, der lan­ge Zeit als Inter­nist in der Kli­nik gear­bei­tet hat, sagt heu­te: „Es gibt kei­nen span­nen­de­ren Beruf, als den des Haus­arz­tes, bei dem alle Fach­rich­tun­gen zusam­men lau­fen.“ Abwechs­lung sei für einen Haus­arzt an der Tages­ord­nung. „Und die Ver­ant­wor­tung ist hoch, denn der Haus­arzt muss klei­ne­re Erkran­kun­gen von schwer­wie­gen­den Dia­gno­sen abgren­zen, die sich oft ähn­lich äußern“, ergänz­te der Unter­sie­mau­er Hausarzt.

Ull­rich Zuber aus Kal­ten­brunn, Vor­sit­zen­der des Haus­arzt­ver­eins Coburg, stand den Sti­pen­dia­ten bei Fra­gen zu Wei­ter­bil­dung, Pra­xis­füh­rung und Berufs­po­li­tik Rede und Ant­wort. Unter­stüt­zung boten auch der Cobur­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Mit­tag und Coburgs Land­rat Seba­sti­an Straubel beim abschlie­ßen­den Brunch am Sonn­tag an. Ihnen war es wich­tig von den Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten zu erfah­ren, ob sie sich in der Regi­on wohl­füh­len und wel­che Fak­to­ren das Wohl­be­fin­den noch stei­gern könn­ten. „Das ist wich­tig. Schließ­lich wol­len wir unse­re Sti­pen­dia­ten nicht nur durch ihr Stu­di­um beglei­ten, son­dern für die Zeit danach auch von der hohen Lebens­qua­li­tät im Land­kreis Coburg über­zeu­gen“, sag­te der Landrat.

Maya Tischer, die im Land­kreis Coburg auf­ge­wach­sen ist, schwärm­te von den Mög­lich­kei­ten und dem Hei­mat­ge­fühl im Cobur­ger Land, Sie freut sich schon, die „Zuge­rei­sten“ beim Ankom­men zu unter­stüt­zen und ihnen ein hei­mat­li­ches Gefühl zu ver­mit­teln. Ver­bes­se­rungs­po­ten­ti­al sieht sie aber auch: „Der ÖPNV ist in man­chen Gebie­ten noch ausbaufähig.“