Bad As We – eine Hom­mage an Tom Waits – Hin­weis: Begrenz­te Plätze!

Wo: Fran­ken­wald­thea­ter, Alte Schu­le – Staf­fel 2, Stadtsteinach

Wann: SAMS­TAG, 30. SEP­TEM­BER 2023 um 20:00 Uhr

Ver­an­stal­ter: Kul­tur­in­itia­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ in Koope­ra­ti­on mit Frankenwaldtheater

Im Rah­men des 3. Kul­tur­herb­stes prä­sen­tiert die Kul­tur­in­itia­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ in Koope­ra­ti­on mit dem Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach am Sams­tag, den 30. Sep­tem­ber 2023 um 20 Uhr in der Alten Schu­le, Staf­fel 2 das Trio „Bad As We“. Stef­fen Wink­ler (Gitar­re), Peter Hohenecker (Gesang) und Fabi­an Weg­mann (Kla­vier) inter­pre­tie­ren in ihrem ganz eige­nen Stil Kom­po­si­tio­nen des ame­ri­ka­ni­schen Song­wri­ters Tom Waits. Mit ihrer Hom­mage an Tom Waits sind sie auf der Suche nach dem, was Rock und Pop im Wesen aus­ma­chen: Wahr­heit und Gefühl.

Der Tiro­ler Peter Hohenecker inter­pre­tiert dabei Tom Waits mit einer rau­chi­gen Stim­me, die gera­de­zu gespen­tisch an den ame­ri­ka­ni­schen Musi­ker erin­nert. Eine Stim­me, die klingt, als habe man sie in einem Fass Bour­bon getränkt, in einer Räu­cher­kam­mer auf­ge­hängt und danach mehr­fach von einem Auto über­fah­ren las­sen: mal zärt­lich flü­sternd, mal wild wütend, grim­mig grum­melnd oder schrill schrei­end. Stef­fen Wink­ler an der Slide-Gitar­re und Fabi­an Weg­mann am Pia­no, bei­de bekannt von der „Black Rose Blues Band“, lie­fern die emo­ti­ons­ge­la­de­nen Melo­dien dazu. Melo­dien, „die das Herz in Sicher­heit wie­gen, wäh­rend die Text­zei­len grau­sa­me Din­ge erzäh­len, die das Hirn erschüt­tern. Ein­sam­keit, Ver­lust und Tod“ wie die Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten über einen Kon­zert­abend der Band auf der Lui­sen­burg schreiben.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf bei der Bäcke­rei Will, Markt­platz Stadt­stein­ach oder direkt beim Fran­ken­wald­thea­ter unter 09225–956333 oder unter frankenwaldtheater@t‑online.de.