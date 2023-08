Kol­ping wird´s zu heiß. Kli­ma-Mobil am 19.10.2023 am LaSpe­zia Platz

Zukunfts­pfa­de – erkun­den, navi­gie­ren, vorangehen

19.Oktober 2023, Kol­ping-Kli­ma­mo­bil (La Spe­zia Platz, Bay­reuth) 10–18 Uhr

Im Rah­men des 150jährigen Grün­dungs­ju­bi­lä­ums der Kol­pings­fa­mi­lie Bay­reuth kommt das neue KOL­PING-KLI­MA­MO­BIL am 19. Okto­ber 2023 nach Bay­reuth auf den La-Spe­zia- Platz. Ein Fahr­rad, um selbst Ener­gie zu erzeu­gen. Eine Welt­kar­te, um die glo­ba­len Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels dar­zu­stel­len. Ein Steh­tisch, an dem gemein­sam Kli­ma­schutz­lö­sun­gen ent­wickelt wer­den kön­nen. Das und vie­les mehr ist das Kli­ma­mo­bil. Seit Anfang Juni fährt es durch Deutsch­land mit dem Ziel, Men­schen zu moti­vie­ren, sich für mehr Kli­ma­schutz und die Bewah­rung der Schöp­fung ein­zu­set­zen. Aktu­ell bie­tet das Kli­ma­mo­bil Work­shops und ein Stand­pro­gramm zum The­ma „Ener­gie und Kli­ma­schutz“ an.

Geschul­te Begleit­kräf­te fah­ren das Kli­ma­mo­bil zu den Ein­satz­or­ten, ste­hen dort als Ansprech­per­so­nen zur Ver­fü­gung und füh­ren Mit­mach-Ange­bo­te durch. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Kli­ma­mo­bil gibt es auf www​.kol​ping​.de/​k​l​i​m​a​m​o​bil. Alle sind herz­lich willkommen!

Das Pro­jekt wird vom Kol­ping­werk Deutsch­land in Zusam­men­ar­beit mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth I Stadt- und Regio­nal­ent­wick­lung I forum1.5 und dem Kol­ping-Bil­dungs­werk Bam­berg durch­ge­führt. Es wird vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk und vom Katho­li­schen Erwach­se­nen-Bil­dungs­werk Bay­reuth sowie vom RW21 unterstützt.

Kon­takt:

Ansprech­part­ne­rin: Maria Anna Link mum-link@t‑online.de (Kol­ping­fa­mi­lie Bay­reuth e.V. )

Anmel­dung Gruppen/​Schulklassen: Nicole.​Richwald@​uni-​bayreuth.​de (Uni Bay­reuth – forum 1.5)