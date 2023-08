SON­NE­FELD, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­abend ver­such­te ein jun­ger Mann einem Auto­fah­rer die Arm­band­uhr zu ent­rei­ßen. Anschlie­ßend flüch­te­te er. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht nach Zeugen.

Am Mitt­woch­abend gegen 20.30 Uhr war ein 39-Jäh­ri­ger mit sei­nem wei­ßen Ford in Son­ne­feld, Höhe Kreu­zung Frohn­la­cher Stra­ße / Indu­strie­stra­ße, unter­wegs, als er ver­kehrs­be­dingt an einer Ampel hal­ten muss­te. Plötz­lich stie­gen aus dem vor ihm hal­ten­den Fahr­zeug vier Per­so­nen aus und kamen auf ihn zu. Sie ver­such­ten, die Fah­rer­tür zu öff­nen, was jedoch miss­lang. Statt­des­sen griff einer der Angrei­fer durch das geöff­ne­te Fah­rer­fen­ster und ver­such­te die Arm­band­uhr des Man­nes an sich zu rei­ßen. Aber auch das schlug fehl. Anschlie­ßend flüch­te­te der 39-Jäh­ri­ge mit sei­nem Fahr­zeug. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung nach den Tätern ver­lief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 35 Jah­re alt

170 Zen­ti­me­ter groß

beklei­det mit einer blau­en Weste

trug einen Base­ball­schlä­ger bei sich

Fahr­zeug: Audi A4 Avant, schwarz, tsche­chi­sches Kennzeichen

Bei der Beglei­tung han­delt es sich um eine weib­li­che sowie zwei wei­te­re männ­li­che Per­so­nen. Nähe­re Beschrei­bun­gen zu ihnen lie­gen nicht vor.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben zu dem Vor­fall machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.