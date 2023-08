Nur noch bis zum kom­men­den Sonn­tag, 13. August 2023, läuft die umfang­rei­che Werk­schau der Ham­bur­ger Kon­zept­künst­le­rin Swa­ant­je Günt­zel in der Stadt­ga­le­rie Bam­berg – Vil­la Dessauer.

Günt­zel beschäf­tigt sich seit lan­gem kon­se­quent und radi­kal mit The­men wie Kli­ma­wan­del, unse­rem Umgang mit der Krea­tur und unse­ren Hin­ter­las­sen-schaf­ten, kurz: dem Ver­hält­nis des Men­schen zur Natur. In der aktu­el­len Aus­stel­lung in der Vil­la Des­sau­er in Bam­berg, ihrer bis­lang größ­ten Ein­zelaus-stel­lung, prä­sen­tiert sie eine Werk­schau ihres 20jährigen Schaf­fens. Sie kom­bi­niert neue Arbei­ten mit älte­ren Wer­ken, die in den letz­ten Jah­ren eine noch grö­ße­re Aktua­li­tät und Rele­vanz durch den wei­ter zuneh­men­den öffent­li­chen Dis­kurs um öko­lo­gi­sche Kri­sen ent­wickelt haben, als sie es zum Zeit­punkt ihrer Ent­ste­hung hat­ten. Die ästhe­ti­schen Mit­tel rei­chen von kon­zep­tu­el­len Raum­in­stal­la­tio­nen über durch chi­ne­si­sche Kopi­sten ange­fer­tig­te Gemäl­de bis hin zu künst­le­ri­schen Selbst­ver­su­chen, die auf­merk­sam­keits­stark insze­niert werden.

Swa­ant­je Günt­zel kon­fron­tiert uns mit der Welt, wie wir sie geschaf­fen haben und von der wir irri­ger­wei­se anneh­men, kein Teil, son­dern äuße­re Beob­ach­ter zu sein. Wir blen­den aus, dass wir den Scha­den, den wir der Natur bei­brin­gen, uns auch selbst zufü­gen. Die Wer­ke der Künst­le­rin sind nicht bewusst ver­stö­rend kon­zi­piert. Sie ver­stö­ren uns durch ihren Kon­text. „Wir haben uns so weit von der Natur distan­ziert, dass sie kaum mehr als eine Kulis­se für unse­re Social-Media-Auf­trit­te dar­stellt. Wir roman­ti­sie­ren die Umwelt, betrau­ern ihre Zer­stö­rung und ändern unser Ver­hal­ten den­noch nicht“, erklärt die Künst­le­rin. Aus­ge­blen­de­te bricht mit Macht über die Betrach­te­rin und den Betrach­ter her­ein – kon­tro­vers ste­hen sich ästhe­ti­sche Ver­füh­rung und bra­chia­le Gewalt bei den Schä­den, die die Mensch­heit anrich­tet, gegen­über. Pla­stik und Tier sind die zen­tra­len Ele­men­te der aktu­el­len Werk­schau – etwa die bun­ten Pla­stik­kä­fi­ge für Ham­ster oder bun­tes Kin­der­spiel­zeug für leben­di­ge Haustiere.