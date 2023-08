Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jung­bul­le büxt aus

COBURG. Zu einem nicht all­täg­li­chen Poli­zei­ein­satz kam es in der Nacht zum Frei­tag im Cobur­ger Stadt­teil Bei­ers­dorf b. Coburg. Ein Jung­bul­le brach aus sei­ner Wei­de aus und spa­zier­te durch den Stadtteil.

Um 22:45 Uhr teil­te ein 18-Jäh­ri­ger bei der Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le über Not­ruf eine frei­lau­fen­de Kuh in Bei­ers­dorf mit. Die­se soll mit­ten auf der Stra­ße ste­hen. Die Poli­zei­strei­fe konn­te den Jung­bul­len im Buchen­weg aus­ma­chen und sperr­te die umlie­gen­den Stra­ßen ab. Die Poli­zi­sten ver­stän­dig­ten den Besit­zer des Tie­res und schaff­ten es zwi­schen­zeit­lich den Jung­bul­len wie­der zurück auf sei­ne Wei­de zu trei­ben. Der ver­ant­wort­li­che Tier­hal­ter über­prüf­te den Wei­de­zaun und sicher­te die Stel­le an der das Tier unter dem Wei­de­zaun hin­durch­schlüp­fen und flüch­ten konn­te. In Bei­ers­dorf kam es weder zu einer Gefähr­dung von Per­so­nen noch des Straßenverkehrs.

Poli­zi­sten ret­ten ver­letz­te Katze

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Eine ver­letz­te Kat­ze auf der Fahr­bahn sorg­te in Unter­sie­mau am Frei­tag, in den frü­hen Mor­gen­stun­den, für einen Poli­zei­ein­satz. Das Tier wur­de in eine Tier­arzt­pra­xis zu Ver­sor­gung gebracht.

Eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin infor­miert um 5:30 Uhr die Ein­satz­zen­tra­le der Poli­zei über eine ver­letz­te Kat­ze in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe lag das Tier immer noch mit­ten auf der Stra­ße. Zum Trans­port des Tie­res räum­ten die Beam­ten ihre Ein­satz­ta­sche aus und trans­por­tier­ten das Tier mit die­ser zu einer Tier­arzt­pra­xis im Land­kreis. Nach der dor­ti­gen Ver­sor­gung wur­de die Kat­ze ins Cobur­ger Tier­heim gebracht. Wie es zur Ver­let­zung der Kat­ze im Gesichts­be­reich kam ist nicht bekannt. Dem Tier geht es den Umstän­den ent­spre­chend gut.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Holz­dieb­stahl in Birnbaum

Stein­wie­sen: In der Zeit vom 31.07. bis 01.08. wur­de im Bereich von Birn­baum ca. zehn Fest­me­ter Fich­ten­holz im Wert von etwa 500,- Euro ent­wen­det. Das Holz war auf einer Wie­sen­flä­che, ca. 1,5 km süd­öst­lich von Birn­baum gela­gert. Wer die etwa fünf Meter lan­gen Baum­stäm­me auf­ge­la­den und abtrans­por­tiert haben könn­te, ist der­zeit noch unklar.

Roter Lkw tou­chiert Kleintransporter

Mark­tro­dach: Im Orts­teil Unter­ro­dach kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 16:10 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters aus dem Raum Nürn­berg befuhr die Haupt­stra­ße in Rich­tung Kro­nach, als ihm ein Lkw mit rotem Füh­rer­haus ent­ge­gen­kam. Der Lkw streif­te beim Vor­bei­fah­ren den Klein­trans­por­ter und beschä­dig­te die­sen im Bereich der Fah­rer­tür. Anstatt anzu­hal­ten und sich um sei­ne Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter zu küm­mern, fuhr der Lkw-Fah­rer ein­fach in nörd­li­che Rich­tung wei­ter. Am Klein­trans­por­ter ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 2000,- Euro. Even­tu­el­le Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Küps: Auf der St 2200, Höhe Johan­nis­thal, kam es in der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug befuhr die Staats­stra­ße in Rich­tung Son­ne­feld und kam auf Höhe des Anwe­sens „Kanz­lei­str. 6“ von der Fahr­bahn ab. Das Unfall­fahr­zeug tou­chier­te einen Holz­zaun und drück­te die­sen ein. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 600,- Euro. Vom Unfall­ver­ur­sa­cher fehlt jede Spur.