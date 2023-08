Der Land­kreis Coburg unter­stützt die Fami­li­en in der Regi­on Coburg! Dazu gehört jedes Jahr am zwei­ten Sonn­tag im August der gro­ße Fami­li­en­tag im Wald­bad Bad Rodach. Am kom­men­den Sonn­tag ist es wie­der so weit: Von 11 bis 17 Uhr ver­an­stal­ten der Land­kreis Coburg und Stadt Bad Rodach zum inzwi­schen 17. Mal den Fami­li­en­tag im Waldbad.

Das erfah­re­ne Orga­ni­sa­ti­ons­team bie­tet an die­sem Tag ein abwechs­lungs­rei­ches Spiel- und Bewe­gungs­pro­gramm für Fami­li­en und Kin­der. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet eine Ent­deckungs­rei­se mit der Kar­te vom Wald­bad zu den zahl­rei­chen Sta­tio­nen und Akti­ons­stän­den. Eine Rie­sen­was­ser­rut­sche, Bubble­Soc­cer, Meer­jung­frau­en-Flos­sen oder die Schaum­ka­no­nen der „Ther­me­Na­tur“ Bad Rodach – es ist für alle etwas dabei inmit­ten der idyl­li­schen Land­schaft rund ums Wald­bad Bad Rodach.

Die ver­schie­de­nen Sta­tio­nen des Land­rats­am­tes Coburg und der Ver­ei­ne aus Bad Rodach ver­spre­chen jede Men­ge Abwechs­lung und Spaß. Wer geschickt ist, kann sich beim Kajak mit dem Ver­ein „Kaos“ testen oder sich beim Stand-UP beim Team vom TSV Hel­dritt versuchen.

Wer will, kann sich im Bogen­schie­ßen aus­pro­bie­ren oder sich am Stand der KOJA an der Green Screen Wand ver­wan­deln? Bera­tung und Infor­ma­ti­on gibt es beim Fami­li­en­Bü­ro unter dem Stern­zelt, dort kann man auch die Fami­li­en­Card bean­tra­gen. Mit der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Land­krei­ses Coburg, Fran­zis­ka Roos, kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher selbst Sei­fen­bla­sen her­stel­len und beim Stand von der AOK Ihre Geschick­lich­keit testen. Die Feu­er­wehr ist mit einer Hüpf­burg, einem Akti­ons­stand und natür­lich einem gro­ßen Ein­satz­fahr­zeug dabei. Die Jugend­pfle­ge Bad Rodach ist wie­der beim Kin­der­schmin­ken kreativ.

Land­rat Seba­sti­an Straubel und Bad Rodachs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster, Rai­ner Möbus begrü­ßen um 12.30 Uhr alle, die auf das idyl­li­sche Gelän­de des Bad Rodach­er Wald­ba­des gekom­men sind.

Der Fami­li­en­tag in Bad Rodach ist immer wie­der ein ganz beson­de­res Erleb­nis. Er hat vie­le Fans, die dort jedes Jahr mit der Fami­lie und Freun­den einen ange­neh­men Tag in der Fami­li­en­stadt Bad Rodach – der „Per­le am grü­nen Band“ – verbringen.

Ger­ne kön­nen sich die Pick­nick-Fans ihren eige­nen Brot­zeit­korb mit­brin­gen oder sich vor Ort ver­pfle­gen. Für das leib­li­che Wohl ist auf jeden Fall bestens gesorgt! Das Wald­bad ist zum Baden geöff­net und der Ein­tritt den gan­zen Sonn­tag frei.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Land­krei­ses Coburg und der Stadt Bad Rodach sowie die vie­len Ehren­amt­li­chen der Orts­ver­ei­ne wer­den sich mit gro­ßem Enga­ge­ment um die Kids küm­mern und ihnen einen span­nen­den und abwechs­lungs­rei­chen Tag bereiten.