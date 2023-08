IT Sum­mer­Camp 2023 mit tol­len Impul­sen für rund 20 Jugend­li­che zwi­schen 11 und 14 Jah­ren für noch mehr Neu­gier auf die end­lo­sen Mög­lich­kei­ten der digi­ta­len Welt. Eine Woche konn­te die Grup­pe ihre Kennt­nis­se im Pro­gram­mie­ren ver­fei­nern und mit einem Abschluss­be­such im Bay­ern­Lab Forch­heim die neue­sten digi­ta­len Inno­va­tio­nen auch zum Anfas­sen erleben.

Schwer­punk­te des IT Sum­mer­Camp waren der Ein­stieg in die Anwen­dung einer eige­nen Pro­gram­mier­spra­che und die Bild­ge­stal­tung unter Ein­satz von KI (Künst­li­cher Intel­li­genz). Andy Laveatz, beim Forch­hei­mer Unter­neh­men Pro­Ca­re­ment als zustän­di­ger Pro­jekt­lei­ter tätig, erklärt „Dies war für alle Teil­neh­mer die Chan­ce, aktiv zu wer­den, pro­gram­mie­ren zu ler­nen, schon vor­han­de­ne Vor­kennt­nis­se in die­sem Bereich zu erwei­tern und ins­ge­samt im Team gemein­sam zu wachsen“.

Für die Spon­so­ren des IT Sum­mer­Camps ein wich­ti­ger Neben­ef­fekt: inter­es­sier­te Fach­kräf­te von mor­gen früh­zei­tig zu fin­den und zu för­dern. Alex Cio­cea, Wirt­schafts­in­for­ma­ti­ker und Influen­cer fasst sei­ne Erfah­run­gen als IT Sum­mer­Camp-Men­tor zusam­men: „Macht den Jugend­li­chen Ange­bo­te, gebt ihnen die not­wen­di­gen tech­ni­schen Mit­tel zur Hand und erklärt, was sie damit machen kön­nen. Dann ent­wickelt sich der Rest mit einem äußerst krea­ti­ven Pro­zess von allein.“

Andy Laveatz ergänzt: „Das funk­tio­niert pri­ma. Bei­spiels­wei­se hat­ten wir in unse­rem letzt­jäh­ri­gen IT Sum­mer­Camp einen inter­es­sier­ten 13jährigen Teil­neh­mer, der die­ses Jahr als Co-Dozent mit­ge­wirkt hat. In einem abso­lut gelun­ge­nen Rol­len­wech­sel trug er ein­drucks­voll dazu bei, inner­halb einer Woche eine dyna­mi­sche Grup­pe wach­sen zu las­sen – die geprägt war von gegen­sei­ti­ger Unter­stüt­zung und Lernen.“

Als Abschluss kam die Grup­pe mit der Prä­sen­ta­ti­on der im IT Sum­mer­Camp selbst pro­gram­mier­ten PC-Games in das Bay­ern­Lab Forch­heim. Harald Bür­ger vom Bay­ern­Lab: „Es ist fas­zi­nie­rend, was die Jugend­li­chen in den letz­ten Tagen mit ihren Pro­gram­mier-Pro­jek­ten geschaf­fen haben. Wir sind stolz, bereits beim 2. IT Sum­mer­Camp mit dabei gewe­sen zu sein und Pro­Ca­re­ment als Pro­jekt­part­ner zur Sei­te gestan­den zu haben. Ganz beson­ders freut es mich, dass wir mit den Teil­neh­mern des IT Sum­mer­Camps unse­ren 2000. Besu­cher bei uns im Bay­ern­Lab begrü­ßen durf­ten. Ich hät­te mir hier­für kei­ne bes­se­re Ver­an­stal­tung vor­stel­len kön­nen, denn das war ein ganz beson­de­rer Tag inmit­ten der vie­len Tech­nik und Digi­ta­li­sie­rungs­the­men. Anschau­en – Anfas­sen – Aus­pro­bie­ren – das Mot­to der Bay­ern­Labs kann wohl kaum bes­ser umge­setzt werden.“

Über das IT SummerCamp

Im IT Sum­mer­Camp 2023 konn­ten vom 31.07.23 bis 04.08.23 Schü­ler spie­le­risch in die Welt der IT ein­tau­chen, indem sie ihre ersten Erfah­run­gen im Pro­gram­mie­ren sam­meln konn­ten. Durch­ge­führt wur­de das IT Sum­mer­Camp nach dem Erfolg in 2022 bereits zum zwei­ten Mal im Medi­cal Val­ley Forch­heim. Flan­kie­rend stell­ten sich die unter­stüt­zen­den Unter­neh­men mit ihren Tätig­keits­fel­dern vor – die somit auch loka­le Impul­se zur Fach­kräf­te­si­che­rung in die­sem zukunfts­träch­ti­gen Umfeld geben konnten.

Neben der Pro­Ca­re­ment GmbH als Haupt­or­ga­ni­sa­tor wur­de das Pro­jekt unter­stützt vom Refe­rat Wirt­schaft und Tou­ris­mus der Stadt Forch­heim (Wirt­schafts­för­de­rung), fome­dia, Pätz­ke Soft­ware- und Pro­dukt­ent­wick­lung, der Time­line Con­sul­ting GmbH & Co. KG, f.i.t., Medi­cal Val­ley EMN und der Bil­dungs­re­gi­on Forchheim.

Über Pro­Ca­re­ment GmbH

Die Pro­Ca­re­ment GmbH in Forch­heim hat sich auf die Ent­wick­lung digi­ta­ler Lösun­gen im Medi­zin­be­reich spe­zia­li­siert, mit denen Patient:innen beim Selbst­ma­nage­ment ihrer chro­ni­schen Erkran­kun­gen unter­stützt wer­den. Die hier ent­wickel­te App „Pro­Herz“ wird in tele­me­di­zi­ni­schen Zen­tren ein­ge­setzt und wur­de im Mai 2023 als erste digi­ta­le Gesund­heits­an­wen­dung (DiGA) für Men­schen mit Herz­schwä­che zer­ti­fi­ziert. Pro­Herz ist als „App auf Rezept“ ver­schreib­bar. Das Unter­neh­men wur­de 2019 im Medi­cal Val­ley Forch­heim als Start-up gegrün­det. In inter­dis­zi­pli­nä­ren Teams arbei­ten heu­te mehr als 30 Expert:innen aus Medi­zin, Pfle­ge, IT, Wirt­schaft und Zulas­sung eng zusammen.