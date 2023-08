Nach­dem die Schna­ider Ker­wa zuletzt 2009 und 2010 gefei­ert wur­de, zeich­ne­te sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ab, dass ein jün­ge­rer Kern Schna­ider Bür­ger mit den Gedan­ken spielt, erneut eine eige­ne Ker­wa auf die Bei­ne zu stel­len. Hier­für war auch die Grün­dung eines neu­en Ver­eins vor­ge­se­hen. Als das The­ma auch orga­ni­sa­to­risch immer wei­ter an Fahrt auf­nahm, kar­tel­ten die zwei poten­ti­el­len Vor­stän­de am 15.10.2022 bei der Schna­ider Schlacht­schüs­sel aus, wer den 1. und 2. Vor­sitz über­neh­men solle.

So kam es dann beim ersten Tref­fen zur Ver­eins­grün­dung am 09.01.2023 mit allen 16 Grün­dungs­mit­glie­dern zur Wahl der Vor­stand­schaft. Zum 1. Vor­sit­zen­den wur­de Patrick Linz gewählt, der vom 2. Vor­sit­zen­den Juli­an Fleisch­mann ver­tre­ten wird. Susan­ne Rop­pelt (Kas­sen­war­tin) und Mile­na Scha­rold (Schrift­füh­re­rin) kom­plet­tie­ren die Vor­stand­schaft. Die zwölf wei­te­ren Grün­dungs­mit­glie­der wur­den zeit­gleich in den Bei­sitz ein­be­ru­fen: Patrick Arold, Tho­mas Geb­hard, Andrea Gun­sel­mann, Ker­stin Gun­sel­mann, Mar­co Kup­fer, Timo Kup­fer, Micha­el Men­ze, Maxi­mi­li­an Ruschig, Seba­sti­an Ruschig, Chri­sti­na Schmitt, Niklas Schu­berth und Manu­el Stil­le­rich. Elmar Eich­horn und Leif Rös­ler über­nah­men im Nach­gang das Amt der Kas­sen­prü­fer. In den fol­gen­den Sit­zun­gen wur­de unter ande­rem die Ver­eins­sat­zung aus­ge­ar­bei­tet, sodass die Ein­tra­gung in das Ver­eins­re­gi­ster nach nur vier Mona­ten am 11.05.2023 erfolg­te. Der Schnaa­der Ker­was­ver­ein e. V. exi­stiert seit­dem auch offi­zi­ell. Das erste Event ließ nicht lan­ge auf sich war­ten, denn das Patro­nats­fest Petrus und Pau­lus Ende Juni rück­te immer näher.

Nach­dem der Groß­teil der Grün­dungs­mit­glie­der auch in der ört­li­chen Feu­er­wehr aktiv ist, war man sich schnell einig, die erste Ker­wa 2023 im klei­nen Rah­men aus­zu­rich­ten, da die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Schna­id e. V. schon Mit­te Juli zu ihrem 140sten Grün­dungs­fest im gro­ßen Rah­men ein­lädt. So besuch­ten wir am 29.06.2023 das Patro­nats­fest, das der Musik­ver­ein But­ten­heim umrahm­te. Am dar­auf­fol­gen­den Sams­tag, den 01.07.2023, stemm­ten wir in Beglei­tung einer Abord­nung der Aisch­ta­ler Musi­kan­ten unse­re erste 20 Meter Fich­te in den Himmel.

Bür­ger­mei­ster Ger­hard Bau­er und die Forch­hei­mer Bier­kö­ni­gin Lui­sa I. waren natür­lich auch mit vor Ort.

Der 1. Vor­sit­zen­de Patrick Linz blickt sehr posi­tiv auf die erste klei­ne Ker­wa zurück. Durch Mund­pro­pa­gan­da kamen vie­le Schna­ider Besu­cher zum Fest­platz und fei­er­ten stan­des­ge­mäß bis tief in die Nacht. Seit­dem konn­ten vie­le wei­te­re Mit­glie­der gewon­nen wer­den, die erfreu­li­cher­wei­se auch aus allen Orts­tei­len unse­rer Pfarr­ge­mein­de stam­men. In den kom­men­den Jah­ren soll die Ker­wa kon­ti­nu­ier­lich und gesund wachsen.

Auch die Pla­nung der Ker­wa 2024 ist bereits in vol­lem Gange!