Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoher Sach­scha­den nach Vor­fahrts­ver­let­zung an der Frankenbrücke

COBURG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag stie­ßen im Cobur­ger Stadt­ge­biet zwei Autos zusam­men. Eine 55-Jäh­ri­ge nahm einem 57-Jäh­ri­gen die Vorfahrt.

Eine 55-Jäh­ri­ge bog am Mitt­woch um 15:35 Uhr mit ihrem Opel von der Hut­stra­ße nach links in Rich­tung Stadt­mit­te ab. Von der Bun­des­stra­ße B 4 kom­mend kam ihr der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Jagu­ars ent­ge­gen, der gera­de­aus in die Hut­stra­ße fah­ren woll­te. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah die Unfall­ver­ur­sa­che­rin den ihr ent­ge­gen­kom­men­den Jagu­ar und stieß mit die­sem im Kreu­zungs­be­reich zusam­men. Die bei­den Fahr­zeug­füh­rer blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Den­noch ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Sach­scha­den von min­de­stens 30.000 Euro. Da die Autos nicht mehr fahr­be­reit waren, wur­den bei­de Fahr­zeu­ge abge­schleppt. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Unfall­flucht vor Fitnessstudio

COBURG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Fiat eines 36-Jäh­ri­gen auf dem Park­platz eines Fit­ness­stu­di­os in Coburg.

Der Cobur­ger stell­te sei­nen Fiat am Mitt­woch in der Zeit von 16:55 Uhr bis 17:50 Uhr auf dem Park­platz in der Gärt­ners­lei­te ab. Bei der Rück­kehr zu sei­nem Fahr­zeug erkann­te er, dass die lin­ke Front­stoß­stan­ge beschä­digt war. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 1.500 Euro. Ermit­telt wird wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher oder des­sen Fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rad­mut­tern gelöst

Mit­witz: Eine Frau aus dem Gemein­de­be­reich wur­de bei der Poli­zei Kro­nach vor­stel­lig um Anzei­ge wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr zu erstat­ten. Die Geschä­digt war mit ihrem VW unter­wegs, als sie komi­sche Geräu­sche an ihrem Fahr­zeug fest­stellt. Nach­dem die Frau ange­hal­ten hat­te, stell­te sie fest, dass drei der vier Rad­schrau­ben des lin­ken Vor­der­ra­des fehl­ten. Die Anzei­ge­er­stat­te­rin geht von einem vor­sätz­li­chen Lösen der Schrau­ben aus. Zu einem Scha­den am Fahr­zeug kam es nicht.

Meh­re­re Leit­plan­ken­fel­der demoliert

Wal­len­fels: Auf der B 173 Höhe Neu­müh­le kam es am Diens­tag zwi­schen 12:00 und 14:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­mei­ste­rei hat­te fest­ge­stellt, dass in Fahrt­rich­tung Hof ins­ge­samt 6 Fel­der der Schutz­plan­ke beschä­digt waren. Von der Spu­ren­la­ge her dürf­te ein Lkw oder ähn­lich gro­ßes Fahr­zeug nach rechts in die Ban­ket­te gekom­men sein und hier­bei die Leit­plan­ken­fel­der beschä­digt haben. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird mit etwa 5000,- Euro beziffert.

Pedelec ent­wen­det

Kro­nach: Am Mitt­woch wur­de in der Güter­stra­ße ein schwar­zes Pedelec der Mar­ke Bulls ent­wen­det. Das Fahr­rad stand in der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr am Mit­ar­bei­ter-Park­platz des Land­rats­am­tes und war mit einem Spi­ral­schloss am Fahr­rad­stän­der befe­stigt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter durch­trennt das Schloss und ent­wen­det das Rad im Wert von etwa 2150,– Euro. Das Fahr­rad­schloss wur­de vor Ort zurück­ge­las­sen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.