Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Sand­stein­trep­pe beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen dem 01. und 20. Juli wur­de an einem Café in der Karo­li­nen­stra­ße eine Sand­stein­trep­pe beschä­digt. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Heck an VW Polo zerkratzt

BAM­BERG. In der Sie­mens­stra­ße wur­de zwi­schen 28. Juli und 03. August das Heck eines dort gepark­ten schwar­zen VW Polo zer­kratzt. Der bis­lang noch unbe­kann­te Täter rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro an, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Poli­zei fin­det bei 41-jäh­ri­ger Frau Cannabis

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz nach 18.30 Uhr, bekam eine 41-jäh­ri­ger Frau in ihrer Woh­nung im Hafen­ge­biet Besuch von der Poli­zei, weil gegen sie ein Haus­ver­bot aus­ge­spro­chen wer­den soll­te. Beim Betre­ten der Woh­nung kam den Beam­ten star­ker Mari­hua­na-Geruch ent­ge­gen. Auf einem Tisch stand eine offe­ne Dose mit über zwei Gramm Can­na­bis­blü­ten, die beschlag­nahmt wur­den. Die 41-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Ein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube war am Fahr­kar­ten­au­to­mat des Bahn­ho­fes abge­stellt. Dort wur­de es durch einen Unbe­kann­ten in der Zeit vom 2. August bis 9. August ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

TROS­DORF. Am Mitt­woch­vor­mit­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 1.500 Euro zu küm­mern. Der Audi A3 war zuerst auf dem Park­platz des Kauf­lan­des abge­stellt und spä­ter in der Orts­stra­ße „Kirch­berg“ in Trun­stadt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Fal­sche Hilfs­be­reit­schaft endet in Verkehrsunfall

Hirschaid. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr der 56-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A73 in Rich­tung Suhl. Bei der Anschluss­stel­le Hirschaid woll­te er spon­tan einem Auto die Ein­fahrt in die Auto­bahn erleich­tern. Statt aber ein­fach abzu­brem­sen, was die sicher­ste Mög­lich­keit gewe­sen wäre, ent­schied er sich dazu, gegen das Rechts­fahr­ge­bot zu ver­sto­ßen und auf den lin­ken Fahr­strei­fen zu wech­seln. Dort fuhr aber bereits ein VW mit 50-jäh­ri­gem Fah­rer. Die­ser konn­te nicht mehr aus­wei­chen und es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß. Es wur­de nie­mand ver­letzt, aber der Gesamt­scha­den auf knapp 16.000 Euro geschätzt.

Sat­tel­zug sackt wäh­rend ille­ga­ler Not­durft-Ver­rich­tung am Sei­ten­strei­fen ins Ban­kett ein und muss mit Kran gebor­gen werden.

Eggols­heim. Am Don­ners­tag­mor­gen war ein 36-jäh­ri­ger Fah­rer mit einem Sat­tel­zug auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs als ihm sei­ne Bla­se kräf­tig drück­te. Es fiel ihm also nichts Bes­se­res ein, als auf dem Sei­ten­strei­fen anzu­hal­ten und mit sei­nen rech­ten Rädern dabei auch in den Grün­strei­fen zu gera­ten. Die Wie­se und das Ban­kett waren durch die hef­ti­gen Rege­fäl­le der letz­ten Tage aller­dings stark auf­ge­weicht und gaben unter dem Gewicht des Sat­tel­zu­ges lang­sam nach. Als er vom Ver­rich­ten der Not­durft zurück­kehr­te, hat­te der Sat­tel­zug schon Schräg­la­ge und der Fah­rer kam aus eige­ner Kraft nicht mehr frei. Sei­ne ver­zwei­fel­ten Ver­su­che rück­wärts aus dem Ban­kett her­aus­zu­kom­men fie­len schließ­lich ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern auf, wel­che die Poli­zei infor­mier­ten. Die­se ver­stän­dig­te die Auto­bahn­mei­ste­rei und ein Abschlepp­un­ter­neh­men mit einem Kran, um den fest­ge­fah­re­nen Sat­tel­zug pro­fes­sio­nell befrei­en zu kön­nen. Zunächst wur­de der rech­te Fahr­strei­fen abge­sperrt und seit 07:00 Uhr erfolg­te eine Voll­sper­rung für die Ber­gungs­ar­bei­ten. Die Voll­sper­rung der A73 in Rich­tung Nürn­berg wur­de gegen 08:05 Uhr auf­ge­ho­ben. Ob Flur­schä­den gel­tend gemacht wer­den, muss der­zeit noch abge­klärt wer­den. Zumin­dest ist ein Buß­geld wegen ver­bo­te­nem Par­ken auf der Auto­bahn und natür­lich die Über­nah­me der zivil­recht­li­chen Kosten fällig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Wag­ner-Minia­tu­ren beka­men Füße

BAY­REUTH. Ein Groß­teil der am Fest­spiel­hü­gel insze­nier­ten Wag­ner-Figu­ren wur­de ent­wen­det, die Poli­zei ermittelt.

Zu Beginn der Fest­spie­le waren durch einen Künst­ler am Fest­spiel­hü­gel ins­ge­samt 107 ver­gol­de­te Wag­ner-Minia­tu­ren auf einer Wie­se aus­ge­stellt wor­den. Gedacht waren die­se als Will­kom­mens­gruß für anrei­sen­de Fest­spiel­gä­ste. Mit einem gewis­sen Schwund hat­te der aus­stel­len­de Künst­ler zwar gerech­net, aber nicht dass ihm nahe­zu alle Figu­ren abhan­den­kom­men. Der Künst­ler hat­te über meh­re­re Tage hin­weg eine suk­zes­si­ve Mini­mie­rung der Wag­ners ver­zeich­net, brach­te dies jedoch nicht zur Anzei­ge. Die Poli­zei selbst erfuhr kurio­ser­wei­se von dem Dieb­stahl aus der Pres­se und setz­te sich pro­ak­tiv mit dem Künst­ler in Ver­bin­dung. Die Ermitt­lun­gen sind durch den zeit­li­chen Ver­zug nun zwar erschwert, den­noch fahn­det die Poli­zei Bay­reuth-Stadt mit Nach­druck nach den Tätern. Der Gesamt­scha­den beläuft sich mitt­ler­wei­le auf über 10.000 Euro. Wer Hin­wei­se zum Ver­bleib der Figu­ren machen kann oder etwas Ver­däch­ti­ges hat beob­ach­ten kön­nen, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sachbeschädigung/​Dieb­stahl

Kirch­eh­ren­bach. Ein im Car­port mit Zah­len­schloss gesi­cher­tes Moun­tain­bike der Mar­ke Hai­bike, Sdu­ro wur­de im Zeit­raum von Sams­tag­abend bis Mon­tag­früh ent­wen­det. Wer im Bereich der Öber­köhr­stra­ße in die­ser Zeit etwas bemerkt hat oder wes­sen Nach­bar neu­er­dings mit einem gebrauch­ten SDu­ro Hai­bike unter­wegs ist, möge dies bit­te an die Poli­zei Eber­mann­stadt mit­tei­len: 09194/7388–0.

Eben­so wer­den Hin­wei­se erbe­ten, wer am 08.08.2023, Diens­tag­früh gegen 02:00 Uhr in Kirch­eh­ren­bach im Bereich Hofäcker Per­so­nen beob­ach­tet hat, die dort einen Stein umge­wor­fen und Deko­ar­ti­kel zer­stört, bzw. ent­wen­det haben. Die­ser Fall wird poli­zei­lich als Haus­frie­dens­bruch und Sach­be­schä­di­gung gewertet.

In der dar­auf­fol­gen­den Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­den an zwei Fahr­zeu­gen sowie einem Wohn­mo­bil, die in der Stra­ße zur Ehren­bürg geparkt waren, die Außen­spie­gel abge­tre­ten. Die Täter, Ange­hö­ri­ge, oder son­sti­ge neu­tra­le Zeu­gen, denen Ver­däch­ti­ges zu den Ran­da­lie­rern auf­ge­fal­len ist, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei, die auch ger­ne Hin­wei­se ent­ge­gen­nimmt, in Ver­bin­dung zu set­zen. 09194/7388–0

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Eine 66-jäh­ri­ge Frau park­te ihren schwar­zen Daim­ler am Mitt­woch, den 02.08.2023 in der Tief­ga­ra­ge am Para­de­platz. Als sie am 07.08.2023 zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam stell­te sie Schä­den in Höhe von 2.500 Euro fest. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Sei­nen schwar­zen BMW/X6 park­te ein 40-jäh­ri­ger Mann am 09.08.2023 um 18:15 Uhr auf dem P+R‑Parkplatz am Bahn­hof. Als er gegen 20:00 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te stell­te er fest, dass Unbe­kann­te die­sen zwi­schen­zeit­lich zer­kratzt hat­ten. Der Scha­den an der lin­ken, hin­te­ren Tür beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Dieb­stahl aus Einkaufswagen

ALTEN­KUNST­ADT / LKR. LICH­TEN­FELS. Zu einem Laden­dieb­stahl kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 12:45 Uhr in einem Ver­brau­cher­markt in der Weis­mai­ner Stra­ße. Eine 58-jäh­ri­ge Frau ver­gaß ihre Tasche samt Geld­beu­tel im Ein­kaufs­wa­gen. Als sie dies bemerk­te und zum Ein­kaufs­wa­gen zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass ein drei­stel­li­ger Geld­be­trag fehl­te. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.